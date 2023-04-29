17-я суббота протестов. Акции в десятках городов Израиля

В субботу, 29 апреля, вечером, в Израиле продолжились массовые протесты против юридической реформы и правительства Нетаниягу. Это уже 17-я суббота протестов. Манифестации прошли примерно в 150 населенных пунктах страны.

Всего два дня назад состоялась "демонстрация миллиона" – акция сторонников юридической реформы, в которой приняли участие, по разным оценкам, от 140 до 200 тысяч. Организаторам сегодняшней акции, как отмечают СМИ, было необходимо собрать не менее внушительное число активистов.

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По предварительным данным, в Тель-Авиве на манифестацию собрались около 100 тысяч человек.

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Уже с 16:30 улицы, ведущие к театру "Габима" в Тель-Авиве были закрыты для движения транспорта, а к 18:30 протестующие начали собираться на площади возле театра и на улице Каплан. По оценкам организаторов, в демонстрации приняли участие около 165 тысяч человек.

Пресс-служба полиции сообщает, что на перекрестке Каркур двое манифестантов были задержаны за нарушение общественного порядка.