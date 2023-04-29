adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
10 - 15°
Тель-Авив:
17 - 20°
Эйлат:
18 - 27°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.641 ₪ 4.002 ₪
Иерусалим:
10 - 15°
Тель-Авив:
17 - 20°
Эйлат:
18 - 27°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Забастовка израильских учителей: в воскресенье не будет учебы в 10 и 11 классах

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Забастовка учителей: в воскресенье не будет учебы в 10 и 11 классах
    David Cohen/Flash90

    Организация учителей старших и средних классов объявила, что проведет в воскресенье, 30 апреля, однодневную предупредительную забастовку, в рамках которой не будет учебы в 10 и 11 классах.

    12 классы продолжат подготовку к последним экзаменам на аттестат зрелости в обычном режиме. Однако следует напомнить, что и у 11 классов идет подготовка к экзаменам на аттестат зрелости.

    "Решение о забастовки стало следствием неготовности министерств финансов и просвещения пойти навстречу минимальным требованиям организации учителей после года бесплодных переговоров", – говорится в заявлении организации.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Правительство уже обратилось в суд по трудовым спорам с требованием издать запретительный указ против забастовки.

    Напомним, что в минувший понедельник суд обязал организацию учителей опубликовать так называемые "защитные" оценки школьников до экзаменов на аттестат зрелости.

    "Защитная" оценка ("Циюн Маген") – оценка по итогам последнего учебного года перед сдачей экзамена на аттестат зрелости, является частью общей оценки по предмету в аттестат зрелости. Одной из составляющих "защитной" оценки является оценка за подготовительный экзамен перед экзаменом на аттестат зрелости.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    В рамках забастовочных санкций учителя не публиковали "защитную" оценку и не возвращали ученикам подготовительные экзамены после проверки, тем самым затрудняя подготовку к экзамену на аттестат зрелости.

    Одновременно с решением суда министерство финансов опубликовало свое улучшенное предложение, которое было представлено объединению учителей средних и старших классов.

    Согласно новому предложению минфина, зарплата начинающих учителей с первой академической степенью вырастет на полторы тысячи шекелей, а зарплата учителей с опытом работы – на 850 шекелей.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_ar_3

    Таким образом, зарплата начинающего учителя с первой степенью составит десять тысяч шекелей, а со второй степенью – 10900 шекелей.

    Опытные учителя, согласно предложению минфина, получат надбавку в размере 850 шекелей в месяц.

    Предыдущее предложение министерства финансов было категорически отвергнуто Объединением учителей. Минфин предлагал повысить на 15% (с 8500 до 9800 шекелей в месяц) зарплаты начинающих учителей, и на 2% – зарплаты учителей со стажем.

    adv_17 incontent_4

    adv_18 m_ar_4

    Объединение учителей требует повышения зарплат всех учителей по меньшей мере на 30% (около 4000 шекелей).

    adv_19 rimma_dw_d
    adv_20 rimma_dw_m
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Апреля 2023
    Минфин готов повысить заплату начинающих учителей с первой степенью до 10 тысяч шекелей
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Апреля 2023
    Организация учителей старших классов угрожает ужесточить забастовку
    adv_21 ar_middle_wwh
    adv_22 ar_middle_yandex
    adv_23 ar_middle_mobile_yandex
    adv_24 ar_right_wwh
    adv_25 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    09:49 Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали по меньшей мере 475 детей
    08:50 В боях под Кременной погиб бывший сотрудник украинской службы BBC Александр Бондаренко
    08:00 Международная федерация регби не накажет ЮАР за недопуск израильской команды
    06:39 Забастовка израильских учителей: в воскресенье не будет учебы в 10 и 11 классах
    06:20 Развожаев: в Севастополе, видимо после атаки БПЛА, горит резервуар с топливом
    06:00 Прогноз погоды на 29 апреля: прохладно, дожди на севере и в центре, шторм
    05:53 SOHR: ВВС Израиля уничтожили оружейный склад "Хизбаллы" в районе Хомса
    02:47 Минобороны Сирии: ВВС Израиля нанесли удары по целям в районе Хомса
    adv_26 ar_right_2
    adv_27 ar_right_3
    adv_28 ar_right_4
    adv_29 ar_right_5