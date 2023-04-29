Забастовка израильских учителей: в воскресенье не будет учебы в 10 и 11 классах

Организация учителей старших и средних классов объявила, что проведет в воскресенье, 30 апреля, однодневную предупредительную забастовку, в рамках которой не будет учебы в 10 и 11 классах.

12 классы продолжат подготовку к последним экзаменам на аттестат зрелости в обычном режиме. Однако следует напомнить, что и у 11 классов идет подготовка к экзаменам на аттестат зрелости.

"Решение о забастовки стало следствием неготовности министерств финансов и просвещения пойти навстречу минимальным требованиям организации учителей после года бесплодных переговоров", – говорится в заявлении организации.

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Правительство уже обратилось в суд по трудовым спорам с требованием издать запретительный указ против забастовки.

Напомним, что в минувший понедельник суд обязал организацию учителей опубликовать так называемые "защитные" оценки школьников до экзаменов на аттестат зрелости.

"Защитная" оценка ("Циюн Маген") – оценка по итогам последнего учебного года перед сдачей экзамена на аттестат зрелости, является частью общей оценки по предмету в аттестат зрелости. Одной из составляющих "защитной" оценки является оценка за подготовительный экзамен перед экзаменом на аттестат зрелости.

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В рамках забастовочных санкций учителя не публиковали "защитную" оценку и не возвращали ученикам подготовительные экзамены после проверки, тем самым затрудняя подготовку к экзамену на аттестат зрелости.

Одновременно с решением суда министерство финансов опубликовало свое улучшенное предложение, которое было представлено объединению учителей средних и старших классов.

Согласно новому предложению минфина, зарплата начинающих учителей с первой академической степенью вырастет на полторы тысячи шекелей, а зарплата учителей с опытом работы – на 850 шекелей.

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Таким образом, зарплата начинающего учителя с первой степенью составит десять тысяч шекелей, а со второй степенью – 10900 шекелей.

Опытные учителя, согласно предложению минфина, получат надбавку в размере 850 шекелей в месяц.

Предыдущее предложение министерства финансов было категорически отвергнуто Объединением учителей. Минфин предлагал повысить на 15% (с 8500 до 9800 шекелей в месяц) зарплаты начинающих учителей, и на 2% – зарплаты учителей со стажем.

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Объединение учителей требует повышения зарплат всех учителей по меньшей мере на 30% (около 4000 шекелей).