Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 29 апреля: активизация боевых действий, сообщения о десятках убитых

В ночь на 29 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по сообщениям источников в Газе, интенсивность боевых действий возросла.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по жилому дому в районе Ас-Сабра в городе Газа; в районе Шати (запад города Газы) израильскими самолетами был нанесен удар по дому семьи Аль-Машаль.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели к востоку от Дир аль-Балаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в центральной части сектора, в том числе были атакованы строения в районе правительственного комплекса "Ансар"; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в восточной части Нусейрата.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по зданиям в Рафахе (Рафиахе).

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о 22 убитых и десятках раненых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в Рафахе и городе Газа этой ночью.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 29 апреля.