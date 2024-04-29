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Израиль

Боевики ХАМАСа взяли на себя ответственность за обстрел Верхней Галилеи из Ливана

время публикации: 29 апреля 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 29 апреля 2024 г., 11:13
Боевики ХАМАСа взяли на себя ответственность за обстрел Верхней Галилеи из Ливана
David Cohen/Flash90

"Бригады Иззаддина аль-Касама", военное крыло ХАМАСа, взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Верхней Галилеи из южного Ливана.

ЦАХАЛ подтвердил, что было выпущено не менее 20 ракет, большинство из них было перехвачено системы ПРО.

Несколько ракет упали на открытой местности. О жертвах или разрушениях не сообщалось.

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