Боевики ХАМАСа взяли на себя ответственность за обстрел Верхней Галилеи из Ливана

"Бригады Иззаддина аль-Касама", военное крыло ХАМАСа, взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Верхней Галилеи из южного Ливана.

ЦАХАЛ подтвердил, что было выпущено не менее 20 ракет, большинство из них было перехвачено системы ПРО.

Несколько ракет упали на открытой местности. О жертвах или разрушениях не сообщалось.