"Несовершеннолетний" террорист приговорен к 24 годам тюрьмы

Окружной суд по делам несовершеннолетних Иерусалима приговорил жителя одного из иерусалимских арабских районов за совершение теракта к 24 годам тюремного заключения, а также к условному сроку и выплате финансовой компенсации на общую сумму 125 тысяч шекелей четырем пострадавшим. Речь идет о теракте, совершенном 6 сентября 2023 года у Яффских ворот Старого города Иерусалима.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый принял решение убить евреев, насмотревшись экстремистских видеороликов в интернете.

Один из пострадавших в результате теракта получил пожизненную инвалидность 65%.

Примечательно, что суд по-прежнему не разрешает публиковать данные осужденного террориста, хотя он уже совершеннолетний. Согласно установленным правилам, дела, по которым в качестве обвиняемых проходят лица, не достигшие 18-летнего возраста, рассматриваются судом по делам несовершеннолетних – и публикация данных обвиняемого обычно запрещается.

6 сентября 2023 года 17-летний террорист, вооруженный тесаком, совершил несколько нападений около Яффских ворот Старого города Иерусалима. Был тяжело ранен 56-летний мужчина. Террорист был задержан силами безопасности после короткого преследования.