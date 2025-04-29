Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 29 апреля, температура существенно не изменится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 11-22 градусов, в Тель-Авиве – 16-22, в Хайфе – 16-21, в Эйлате – 19-34, в Беэр-Шеве – 14-26, в Мицпе-Рамоне – 14-27, на побережье Мертвого моря – 18-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-22, в Ариэле – 13-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-26, на Голанских высотах – 13-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду – повышение температуры, солнечно, усиление ветра. В четверг – жарко и малооблачно. В пятницу ожидается понижение температуры, солнечно.