Один из основателей сети "ТелеГрасс" Йоси Меши прибыл в Израиль из Нидерландов

Йоси Меши, "второй номер" в иерархии сети торговли наркотиками "ТелеГрасс", прибыл в Израиль из Нидерландов в рамках процедуры добровольного возвращения после того, как международный отдел государственной прокуратуры подал запрос на его экстрадицию.

Йоси Меши находился в розыске около шести лет, он был последним из руководства "ТелеГрасс", кто еще не предстал перед судом в Израиле. Вскоре отдел киберпреступлений при государственной прокуратуре подаст против него обвинительное заключение.

Согласно сообщению прокуратуры, Йоси Меши вместе с Амосом Довом Сильвеером основал сеть торговли наркотиками "ТелеГрасс", которая стала популярной платформой незаконной торговли наркотиками – изначально каннабисом, а позднее и другими, включая LSD и экстази. Сеть управляла группами в Telegram, в которых покупатели и продавцы договаривались о сделках. "ТелеГрасс" быстро стал самой популярной в Израиле сетью наркоторговли, он использовался для поставки наркотиков несовершеннолетним – с ведома его руководства.

Меши выполнял в организации функции финансового директора и был вторым в иерархии после Сильвера. Он играл решающую роль в принятии финансовых решений и, среди прочего, отвечал за распределение зарплат и комиссионных различным менеджерам.

В 2019 году расследование деятельности сети стало публичным, в Украине был арестован Сильвер, в Израиле параллельно с этим арестовали других подозреваемых. И в то время как все они предстали перед судом в Израиле, обвинения против Меши так и не были предъявлены, поскольку его местонахождение было неизвестно.

10 марта 2025 года Меши сдался полиции Нидерландов и был арестован для экстрадиции. Прокуратура подала запрос о его экстрадиции, но Йоси Меши согласился вернуться в рамках ускоренной процедуры добровольного возвращения. По возвращении он будет доставлен в суд для продления срока задержания, затем ему предъявят обвинения.