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NEWSru.co.il :: В Израиле29 августа 2021 г., 16:44

Евросоюз намерен исключить Израиль из списка "безопасных стран"

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Евросоюз намерен исключить Израиль из списка "безопасных для посещения" стран

Европейский союз намерен исключить Израиль и еще пять других стран из списка "зеленых" стран. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники в ЕС сообщило, что окончательное решение будет принято в понедельник, 30 августа.

Вместе с Израилем из "зеленого списка" могут быть исключены США, Косово, Черногория, Ливан и Северная Македония, где также как в Израиле наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это будет означать введение новых ограничений для туристов из небезопасных, с эпидемиологической точки зрения, стран. В том числе, они должны будут находиться в карантине, а также проходить дополнительное тестирование.


Израильский сайт "Мако" пишет, что источник в МИДе Израиля отметил, что ЕС каждые две недели пересматривает список "безопасных стран", и он носит рекомендательный характер, и не все страны ЕС следуют ей. Кроме того, как подчеркивают в МИДе, ограничения будут касаться только невакцинированных туристов, включая детей до 12 лет.

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