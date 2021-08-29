Успешный визит или безрезультатная поездка. Израильские СМИ об итогах встречи Беннета и Байдена

В воскресенье, 29 августа, израильские СМИ подробно обсуждают итоги визита премьер-министра Нафтали Беннета в Вашингтон и его встречи с президентом США Джо Байденом.

Обозреватель газеты "Исраэль а-Йом" Амнон Лорд опубликовал материал по названием "Вежливость вместо действий". "Израиль не получил от президента Байдена ничего конкретного. Президент сказал, что если не удастся договориться с Ираном, он взвесит другие возможности. Это очень прохладное и неконкретное заявление", – считает Амнон Лорд. Он также критикует Беннета за демонстрацию зависимости от США в данный момент. "Для Израиля плохо выглядеть страной, которая зависит от отступающей и тонущей сверхдержавы, возглавляемой президентом, утратившим кредит доверия", – пишет Лорд.

В свою очередь, Нахум Барнеа, обозреватель газеты "Едиот Ахронот", назвал свой материал "Из Белого дома через Афганистан до Тегерана". "Встреча двух лидеров продолжалась 50 минут – вдвое дольше запланированного. Время от времени входила помощница, которая напоминала президенту, что пресса ждет. Он предпочел продолжать беседу один на один. Что это означает? Не ясно. То ли Байден хотел лучше понять, кто он – молодой премьер-министр Израиля, то ли хотел уяснить, что Беннет собирается делать в иранском вопросе. Очевидно одно: администрация США намерена "инвестировать" в нынешнее правительство Израиля. И как в возможного партнера по шагам на Ближнем Востоке, и как в возможного "траблмэйкера"", – пишет Барнеа.

Бывший генеральный консул Израиля в Нью Йорке Алон Пинкас опубликовал статью в газете "Гаарец" под названием "Можно было отказаться". "Ничего бы не случилось, если бы Беннет уважил изменившийся распорядок дня президента и ограничился бы телефонным разговором, перенеся встречу на десять дней", – считает Пинкас. Он также высказывает сомнение в том, что слова американского президента о возможности военной акции в отношении Ирана имеют под собой реальную почву. "Тот, кто тешит себя иллюзиями о том, что США могут пойти на военную авантюру в нынешних условиях, плохо представляет себе американскую реальность", – пишет Пинкас.

В свою очередь, Бен Каспит пишет в газете "Маарив а-Шавуа", что Беннет может считать визит крайне успешным. "Беннету удалось главное: создать отношения с президентом США, позволяющие обсуждать спорные вопросы. Такая система отношений была у Ариэля Шарона и Эхуда Ольмерта с Джорджем Бушем-младшим", – пишет Каспит. По его словам, на следующем этапе будет важно закрепить эти отношения.

Все газеты обсуждают также момент встречи, когда Джо Байден "задремал", слушая своего израильского гостя. Причем американский президент сидел с закрытыми глазами, никак не реагируя на слова Беннета примерно полминуты.

Сам премьер-министр Израиля Нафтали Беннет перед вылетом из США оценил визит как успешный, а встречу с президентом Джо Байденом – как теплую и крайне полезную. "Мы с президентом наладили прямую связь, основанную на доверии. Результаты даже превзошли задачи, которые мы ставили накануне визита. Достигнуты договоренности о стратегии совместных действий, цель которых – не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие", – заявил он. Беннет сообщил, что сделан значительный шаг в обеспечении мощи ЦАХАЛа и поставок вооружений. "Достигнут прогресс в вопросе, интересующем множество израильтян – введении безвизового режима с США. Впервые американский президент отдал распоряжение решить этот вопрос в кратчайшие сроки", – добавил премьер-министр, выразив Байдену благодарность за теплый прием. Коснулся Беннет и израильских ударов по сектору Газы. Он подчеркнул, что они стали ответом на запуск зажигательных воздушных шаров. "Как я уже говорил, в Газе мы будем действовать согласно нашим интересам. С моей точки зрения, ответственность за происходящее в секторе несет ХАМАС", – сказал он.