На севере Израиля повышена готовность ЦАХАЛа из-за угрозы провокаций со стороны "Хизбаллы"

В понедельник, 29 августа, ЦАХАЛ был приведен в состояние повышенной готовности из-за опасений, что "Хизбалла" попытается сорвать подписание соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном. Об этом сообщил корреспондет медиакорпорации "Кан" Итай Блюменталь.

В конце прошлой недели один из высокопоставленных командиров террористической группировки "Хизбалла" в интервью ливанской газете "Аль-Ахбар" предупредил: если Израиль совершит ошибку, то по нему будет нанесен "серьезный удар". При этом собеседник издания добавил, что такая ошибка может быть допущена Израилем в процессе подписания соглашения о морских границах.

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Отметим, что в начале августа американский посредник на переговорах между Израилем и Ливаном Амос Хохштейн, после встречи с президентом Ливана, заявил, что испытывает оптимизм и верит в успех переговорного процесса.

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Соглашение позволит Израилю начать добычу газа на месторождении "Кариш". При этом главарь иванской террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла неоднократно заявлял о претензиях на израильское месторождение "Кариш", угрожая Израилю войной. Группировка отправляла к платформе "Кариш" БПЛА, которые были перехвачены.