adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 36°
Тель-Авив:
26 - 31°
Эйлат:
28 - 42°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.319 ₪ 3.317 ₪
Иерусалим:
21 - 36°
Тель-Авив:
26 - 31°
Эйлат:
28 - 42°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    На севере Израиля повышена готовность ЦАХАЛа из-за угрозы провокаций со стороны "Хизбаллы"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    На севере Израиля повышена готовность ЦАХАЛа из-за угрозы провокаций со стороны
    Basel Awidat/Flash90

    В понедельник, 29 августа, ЦАХАЛ был приведен в состояние повышенной готовности из-за опасений, что "Хизбалла" попытается сорвать подписание соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном. Об этом сообщил корреспондет медиакорпорации "Кан" Итай Блюменталь.

    В конце прошлой недели один из высокопоставленных командиров террористической группировки "Хизбалла" в интервью ливанской газете "Аль-Ахбар" предупредил: если Израиль совершит ошибку, то по нему будет нанесен "серьезный удар". При этом собеседник издания добавил, что такая ошибка может быть допущена Израилем в процессе подписания соглашения о морских границах.

    adv_11 incontent_1

    Отметим, что в начале августа американский посредник на переговорах между Израилем и Ливаном Амос Хохштейн, после встречи с президентом Ливана, заявил, что испытывает оптимизм и верит в успех переговорного процесса.

    adv_12 m_ar_1

    Соглашение позволит Израилю начать добычу газа на месторождении "Кариш". При этом главарь иванской террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла неоднократно заявлял о претензиях на израильское месторождение "Кариш", угрожая Израилю войной. Группировка отправляла к платформе "Кариш" БПЛА, которые были перехвачены.

    adv_13 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 1 Августа 2022
    Посредник между Ливаном и Израилем заявил о прогрессе в переговорах о морской границе
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 Июля 2022
    Телеканал "Хизбаллы" показал израильскую платформу как мишень
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 Июля 2022
    МИД Ливана заявил, что верит в успех соглашения с Израилем об установлении морской границы
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    19:04 Завершилась встреча Лапида и Нетаниягу, посвященная Ирану
    19:01 Очередной обстрел Николаева: не менее пяти погибших, десятки раненых
    18:43 Представитель РФ в ООН на Совбезе осудил действия ЦАХАЛа в Сирии
    18:36 Во Франции мусульманином убит 34-летний Яэль Хадад, родственники которого проживают в Израиле
    16:37 На севере Израиля повышена готовность ЦАХАЛа из-за угрозы провокаций со стороны "Хизбаллы"
    15:47 Полет на Луну отложен по техническим причинам
    14:58 На фабрике в Ришон ле-Ционе погиб рабочий
    14:24 Авария в Иудее, погиб мужчина
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5