БАГАЦ обязал государство в течение недели предоставить ответ по вопросу о лечении украинских беженцев, проводится опрос министров

Во вторник, 29 августа, на заседании Высшего суда справедливости по искам против прекращения оказания украинским беженцам бесплатной медицинской помощи, судьи потребовали от государства в течение недели предоставить им ответ о том, почему до сих пор не выделены средства на тех беженцев, которые уже находятся на лечении или которым лечение уже было назначено до полного прекращения государством оплаты украинцам медицинских услуг.

Сразу после заседания БАГАЦа всех министров правительства попросили дать согласие на сокращение бюджета их министерств с тем, чтобы в итоге со всех министерств было собрано 42 миллиона шекелей на оказание украинцам медицинской помощи. Кроме того, согласно решению правительства, помощь украинским беженцам продолжит оказывать министерство социального обеспечения, а не министерство здравоохранения, как было решено весной.

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В организации "Врачи за права человека", которая числится среди исцов, нашей редакции уточнили, что иск касался всех украинских беженцев, а не только тех, кто уже получает лечение.

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Иск в БАГАЦ подали четыре гражданки Украины, лечение которых было приостановлено. К иску присоединись несколько общественных медицинских организаций, глава Объединения израильских врачей профессор Хагай Леви и председатель Форума общественного здравоохранения профессор Надав Давидович.

Напомним, о решении продлить страховки и бесплатное медицинское обслуживание для беженцев было торжественно объявлено генеральным директором канцелярии главы правительства Йоси Шели 17 августа. Однако спустя почти две недели после решения канцелярии премьер-министра о возобновлении медицинских страховок для беженцев из Украины, украинские беженцы в Израиле все еще не могут получить бесплатную медицинскую помощь.

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В канцелярии главы правительства утверждают, что "делают все возможное", чтобы беженцы вновь могли лечиться в Израиле бесплатно, однако пока неясно, когда это произойдет и где будут найдены на это средства.

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Редакция NEWSru.co.il напоминает, что украинские беженцы, пока государство не вернуло им страховки, могут обращаться за медицинской помощью и рецептами на лекарственные препараты в ряд волонтерских клиник по стране. В частности, организация "Врачи за права человека" содержит такую клинику в Тель-Авиве. Клиники других организаций есть в Хайфе и Иерусалиме. Адреса и телефоны бесплатных клиник можно найти в интернете.

Согласно закону о государственном медицинском обслуживании, любой человек, которому необходима срочная медицинская помощь, может явиться в приемный покой любой больницы. Ему окажут необходимые услуги, но потом предъявят счет. В канцелярии главы правительства пока не ответили на вопрос нашей редакции о том, будут ли оплачены медицинские счета тех беженцев, которым в этот период пришлось обращаться в больницы для получения срочного медицинского обслуживания.