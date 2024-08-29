Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 29 августа: удары по целям от севера до юга сектора

В ночь на 29 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора. Удары наносятся по целям на всей территории сектора. Интенсивность боевых действий высокая.

На севере сектора: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию около отеля "Аль-Амаль" в районе Ансар, на западе города Газа, есть убитые и раненые; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Клуб в Шати, на западе города Газа, есть раненые.

В центре сектора: источники в Газе сообщили об убитом в результате удара ЦАХАЛа в Дир аль-Балахе и двух убитых детях в Нусейрате; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Хауаджри в Нусейрате, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Аджла в Нусейрате

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Рафахе.

ЦАХАЛ пока не дает других комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 29 августа.