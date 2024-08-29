ЦАХАЛ завершил операцию в Аль-Фараа: ликвидированы террористы, с израильской стороны потерь нет
время публикации: 29 августа 2024 г., 16:48 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 17:04
ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали отдельный отчет по 30-часовой операции в районе Аль-Фараа, около Тубаса (граница восточной Самарии и Иорданской долины).
В официальном сообщении сказано, что операция, в которой участвовали бригады "Бекаа", "Эмеким" и "Цанханим", инженерно-саперные подразделения, спецназ "Дувдеван" и сотрудники ШАБАКа, завершена.
Судя по описанию, сначала в Аль-Фараа высадились десантники из бригады "Цанханим", прибывшие на вертолетах. Затем был нанесен авиаудар по террористам, ехавшим на автомобиле. Бойцы "Дувдевана" с помощью БПЛА обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, располагавшуюся внутри мечети. Также было найдено оружие.
В ходе операции с израильской стороны потерь не было.
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