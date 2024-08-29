Внимание, розыск: пропал Илья Каплан из Хайфы

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в розыске пропавшего. Пропал Илья Каплан, житель Хайфы. В последний раз его видели 22 июля в Хайфе.

Приметы пропавшего: рост 166 см, стройное телосложение, волосы с сединой, глаза голубые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Беэр-Шевы по телефону 048648811.