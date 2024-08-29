На бульваре Ротшильд в Тель-Авиве разбит палаточный лагерь "до возвращения похищенных"

Десятки палаток установлены на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве семьями похищенных и поддерживающими их израильтянами. Участники нового "палаточного протеста" заявляют, что они не могут вернуться домой и наслаждаться комфортом, пока похищенные удерживаются в секторе Газы, пока тысячи эвакуированных израильтян вынуждены жить в гостиницах.

На данный момент на бульваре Ротшильда установлено около 30 палаток. Организаторы надеются, что в ближайшие дни "палаточный лагерь" значительно разрастется.

Впервые палатки на бульваре Ротшильд были установлены в рамках массового протестного движения в июле 2011 года, тогда жившие в палатках израильтяне, в основном молодежь, протестовали против дороговизны жизни в Израиле.