Ситуация на пляжах: жарко, на побережье Средиземного моря усиливается волнение, медуз почти нет

В четверг-субботу, 29-31 августа, на побережье Средиземного моря будет жарко и душно. Температура днем – до 32 градусов. Температура воды – 30-31 градус. Волнение усиливается, волны – до 1,5 м. Купание может быть опасным, особенно во второй половине дня.

Медуз около восточного побережья Средиземного моря почти нет. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате очень жарко – до 40 градусов днем. В Эйлатском заливе волны до 0,4 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 30 градусов.

На берегу Кинерета температура до 35 градусов, волны до 0,7 м. Температура воды – 31 градус.

На пляжах очень много отдыхающих в выходные дни. Хотя медики рекомендуют сейчас воздерживаться от длительного пребывания под солнцем.

Лучше купаться рано утром или в вечерние часы.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.