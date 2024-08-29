x
29 августа 2024
|
последняя новость: 09:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 августа 2024
|
29 августа 2024
|
последняя новость: 09:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ситуация на пляжах: жарко, на побережье Средиземного моря усиливается волнение, медуз почти нет

время публикации: 29 августа 2024 г., 09:06 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 09:06
Ситуация на пляжах: жарко, на побережье Средиземного моря усиливается волнение, медуз почти нет
Фото NEWSru.co.il

В четверг-субботу, 29-31 августа, на побережье Средиземного моря будет жарко и душно. Температура днем – до 32 градусов. Температура воды – 30-31 градус. Волнение усиливается, волны – до 1,5 м. Купание может быть опасным, особенно во второй половине дня.

Медуз около восточного побережья Средиземного моря почти нет. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате очень жарко – до 40 градусов днем. В Эйлатском заливе волны до 0,4 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 30 градусов.

На берегу Кинерета температура до 35 градусов, волны до 0,7 м. Температура воды – 31 градус.

На пляжах очень много отдыхающих в выходные дни. Хотя медики рекомендуют сейчас воздерживаться от длительного пребывания под солнцем.

Лучше купаться рано утром или в вечерние часы.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 августа 2024

Прогноз погоды в Израиле на 29 августа: спад жары, переменная облачность, местами туман