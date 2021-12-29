Стрельба на границе Газы, один человек ранен

В среду, 29 декабря, в результате стрельбы около пограничного забора в северной части границы сектора Газы был ранен один человек (гражданский), сообщает пресс-служба израильской армии.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, один из рабочих получил легкое огнестрельное ранение.

Раненого доставили в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

В ответ на обстрел израильские танки нанесли удары по нескольким позициям боевиков ХАМАСа на востоке сектора Газы.

Источники в Газе пока не сообщают о причиненном ущербе или пострадавших в результате ответного обстрела.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия со стороны Газы, так как именно эта организация контролирует сектор с 2007 года.