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NEWSru.co.il :: В Израиле29 декабря 2021 г., 12:54

Стрельба на границе Газы, один человек ранен

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Стрельба на границе Газы, один человек ранен

В среду, 29 декабря, в результате стрельбы около пограничного забора в северной части границы сектора Газы был ранен один человек (гражданский), сообщает пресс-служба израильской армии.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, один из рабочих получил легкое огнестрельное ранение.

Раненого доставили в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

В ответ на обстрел израильские танки нанесли удары по нескольким позициям боевиков ХАМАСа на востоке сектора Газы.


Источники в Газе пока не сообщают о причиненном ущербе или пострадавших в результате ответного обстрела.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия со стороны Газы, так как именно эта организация контролирует сектор с 2007 года.

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