Депутат Юлия Малиновская пожелала ультраортодоксам оставаться в "гетто", Моше Гафни назвал ее "антисемиткой"

Во время обсуждения законопроекта о гиюре, который продвигает НДИ, произошла перепалка между главой комиссии по вопросам религии и национальным проектам Юлией Малиновской и депутатами от ультраортодоксальных партий.

Малиновская с трибуны Кнессета заявила, что "святая троица: невежество, глупость и расизм" характеризует депутатов от религиозных партий.

В своей речи Малиновская также заявила, что главный раввин Израиля забыл, что он является общественным деятелем и получает зарплату из денег налогоплательщиков. "Вы забыли, что иудаизм не принадлежит тому или иному раввину, вы забыли о своих корнях. Вы думаете, у вас есть монополия на иудаизм? С этим покончено, и больше это не повторится. Мы вернем иудаизм народу Израиля", - цитирует Малиновскую сайт "Исраэль а-Йом".

Речь Малиновской была встречена ультраортодоксальными депутатами с возмущением. Из зала кричали: "Пьяная антисемитка!", "Заткнись!". Моше Гафни был удален из зала заседаний.

Как написал ранее сайт NEWSru.co.il после окончания обсуждения законопроекта, голосование по нему было отложено. Решение об этом было принято после того, как депутаты от РААМ (под давлением ультраортордоксальных партий) заявили, что не поддержат это предложение.

Помимо РААМ законопроект отказались поддержать некоторые депутаты от партии "Ямина", в частности Нир Орбах.