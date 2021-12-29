Подборка-2022 самых актуальных и полезных израильских Телеграм-сообществ

За прошедший 2021 год израильское русскоязычное Телеграм-комьюнити выросло в три раза и достигло более трехсот тысяч человек.

Итоговая подборка самых популярных каналов и чатов в израильском Телеграме на русском языке. Присоединяйтесь!

(Редакция NEWSru.co.il в составлении этого списка не участвовала.)

Новости Израиля



– Дежурный по Израилю

– Вести Израиль

– Израильские трудовыебудни

– NEWSru.co.il – Новости Израиля

– 9 канал | Channel 9

Новостные Обозреватели



– balagan.news – новости Израиля

– Люди в черном

– HebrewOneBlog

– Хайфа, что новенького

– Интеллиньюз

Государственные организации



– Израиль по-русски (МИД)

– Хайфское Управление Интеграции

Объявления



– Доска Объявлений BROOTTO.co.il

– Аренда квартир в Израиле

– Фламинго Аренда Хайфа/Крайот

– Авторынок – купить машину в Израиле

– Скидки на товары и услуги

– Передача посылок

Работа



– Работа в Израиле

– Работа Израиль

– Jobplanner – поиск работы в Израиле

– Работа для друзей в Израиле

– Career.ID – О карьере в Израиле

– РАБОТА И ПОДРАБОТКИ | ISRAEL

– Работа для своих в Израиле

– HighTech Israel Jobs – вакансии и резюме

Иврит



Новым репатриантам



– Olehadash.com – Репатриация в Израиль

– Новый Репатриант Чат

– Репатриация, шоб я так жил Чат

Полезные организации



– Шиши Шабат Исраэли

– Taglit Family

– BeinIsrael

Чаты для общения



– Хайфа –Крайот

– Гуш-Дан | Тель-Авив

– MASA FSU Community

– ИЗРАИЛЬ – Чат

– TR++ IT тусовка Израиля

– Сообщество частных предпринимателей

– Мой Ашкелон

– Ой Вей Новости

– Борис и Лора – политика и аналитика

– Израиль на риталине

– Sababa блог

– Наш Дом БНР

– Пятый пункт

– Марк Котлярский

– КакиеЛюди

Про Армию обороны Израиля



– Приключения Тактического Жида

– Как я в армию попала

– Лоуренс Инженерский

– Некравишный медицинский кравишник

Военно политические обозреватели



– Восточный Синдром

– Минареты, автоматы

– The Peacemaker

– Песнь дыма и кетчупа

– Wondering (non) Jew

– Сталкер на полставки

– Израиль как он есть

– Однажды в Израиле

– Дикие гуси летят в Израиль

– Москва-Иерусалим

– Женёк из Иерусалима

Юмор



– Еврейский юмор

– Bshushu – с юмором про Израиль

Мероприятия



– Roof_TLV

– Ялла, Балаган

– Moishe House TLV-RSJ

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Публикуется в рамках информационного партнерства