Подборка-2022 самых актуальных и полезных израильских Телеграм-сообществ
За прошедший 2021 год израильское русскоязычное Телеграм-комьюнити выросло в три раза и достигло более трехсот тысяч человек.
Итоговая подборка самых популярных каналов и чатов в израильском Телеграме на русском языке. Присоединяйтесь!
(Редакция NEWSru.co.il в составлении этого списка не участвовала.)
Новости Израиля
– Дежурный по Израилю
– Вести Израиль
– Израильские трудовыебудни
– NEWSru.co.il – Новости Израиля
– 9 канал | Channel 9
Новостные Обозреватели
– balagan.news – новости Израиля
– Люди в черном
– HebrewOneBlog
– Хайфа, что новенького
– Интеллиньюз
Государственные организации
– Израиль по-русски (МИД)
– Хайфское Управление Интеграции
Объявления
– Доска Объявлений BROOTTO.co.il
– Аренда квартир в Израиле
– Фламинго Аренда Хайфа/Крайот
– Авторынок – купить машину в Израиле
– Скидки на товары и услуги
– Передача посылок
Работа
– Работа в Израиле
– Работа Израиль
– Jobplanner – поиск работы в Израиле
– Работа для друзей в Израиле
– Career.ID – О карьере в Израиле
– РАБОТА И ПОДРАБОТКИ | ISRAEL
– Работа для своих в Израиле
– HighTech Israel Jobs – вакансии и резюме
Иврит
– HebrewOneWord
– Учим иврит вместе с Тимуром
– Библиотека Иврит
– Библиотека Иврит 2
– Пеле Иврит
Новым репатриантам
– Olehadash.com – Репатриация в Израиль
– Новый Репатриант Чат
– Репатриация, шоб я так жил Чат
Полезные организации
– Шиши Шабат Исраэли
– Taglit Family
– BeinIsrael
Чаты для общения
– Хайфа –Крайот
– Гуш-Дан | Тель-Авив
– MASA FSU Community
– ИЗРАИЛЬ – Чат
– TR++ IT тусовка Израиля
– Сообщество частных предпринимателей
– Мой Ашкелон
Про Израиль
– Ой Вей Новости
– Борис и Лора – политика и аналитика
– Израиль на риталине
– Sababa блог
– Наш Дом БНР
– Пятый пункт
– Марк Котлярский
– КакиеЛюди
Про Армию обороны Израиля
– Приключения Тактического Жида
– Как я в армию попала
– Лоуренс Инженерский
– Некравишный медицинский кравишник
Военно политические обозреватели
– Восточный Синдром
– Минареты, автоматы
– The Peacemaker
Авторские блоги
– Песнь дыма и кетчупа
– Wondering (non) Jew
– Сталкер на полставки
– Израиль как он есть
– Однажды в Израиле
– Дикие гуси летят в Израиль
– Москва-Иерусалим
– Женёк из Иерусалима
Юмор
– Еврейский юмор
– Bshushu – с юмором про Израиль
Мероприятия
– Roof_TLV
– Ялла, Балаган
– Moishe House TLV-RSJ
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