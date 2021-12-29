Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
10 - 16°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле29 декабря 2021 г., 14:00

Подборка-2022 самых актуальных и полезных израильских Телеграм-сообществ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Подборка-2022 самых актуальных и полезных израильских Телеграм-сообществ

За прошедший 2021 год израильское русскоязычное Телеграм-комьюнити выросло в три раза и достигло более трехсот тысяч человек.

Итоговая подборка самых популярных каналов и чатов в израильском Телеграме на русском языке. Присоединяйтесь!

(Редакция NEWSru.co.il в составлении этого списка не участвовала.)

Новости Израиля


Дежурный по Израилю
Вести Израиль
Израильские трудовыебудни
NEWSru.co.il – Новости Израиля
9 канал | Channel 9

Новостные Обозреватели

balagan.news – новости Израиля
Люди в черном
HebrewOneBlog
Хайфа, что новенького
Интеллиньюз

Государственные организации

Израиль по-русски (МИД)
Хайфское Управление Интеграции


Объявления

Доска Объявлений BROOTTO.co.il
Аренда квартир в Израиле
Фламинго Аренда Хайфа/Крайот
Авторынок – купить машину в Израиле
Скидки на товары и услуги
Передача посылок

Работа

Работа в Израиле
Работа Израиль
Jobplanner – поиск работы в Израиле
Работа для друзей в Израиле
Career.ID – О карьере в Израиле
РАБОТА И ПОДРАБОТКИ | ISRAEL
Работа для своих в Израиле
HighTech Israel Jobs – вакансии и резюме

Иврит


HebrewOneWord
Учим иврит вместе с Тимуром
Библиотека Иврит
Библиотека Иврит 2
Пеле Иврит

Новым репатриантам

Olehadash.com – Репатриация в Израиль
Новый Репатриант Чат
Репатриация, шоб я так жил Чат

Полезные организации

Шиши Шабат Исраэли
Taglit Family
BeinIsrael

Чаты для общения

Хайфа –Крайот
Гуш-Дан | Тель-Авив
MASA FSU Community
ИЗРАИЛЬ – Чат
TR++ IT тусовка Израиля
Сообщество частных предпринимателей
Мой Ашкелон


Про Израиль

Ой Вей Новости
Борис и Лора – политика и аналитика
Израиль на риталине
Sababa блог
Наш Дом БНР
Пятый пункт
Марк Котлярский
КакиеЛюди

Про Армию обороны Израиля

Приключения Тактического Жида
Как я в армию попала
Лоуренс Инженерский
Некравишный медицинский кравишник

Военно политические обозреватели

Восточный Синдром
Минареты, автоматы
The Peacemaker


Авторские блоги

Песнь дыма и кетчупа
Wondering (non) Jew
Сталкер на полставки
Израиль как он есть
Однажды в Израиле
Дикие гуси летят в Израиль
Москва-Иерусалим
Женёк из Иерусалима

Юмор

Еврейский юмор
Bshushu – с юмором про Израиль

Мероприятия

Roof_TLV
Ялла, Балаган
Moishe House TLV-RSJ

Если вам понравилась подборка, поддержите ее репостом в Фейсбук и поделитесь на своей странице

Ссылка на подборку в Фейсбук

Публикуется в рамках информационного партнерства

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:15 Утверждено сокращение списка "красных" стран до 15
14:00 Подборка-2022 самых актуальных и полезных израильских Телеграм-сообществ
13:28 Герои, антигерои, события 2021 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il
13:22 Танки ЦАХАЛа нанесли удары по позициям ХАМАСа в ответ на обстрел из Газы
13:02 Голосование по законопроекту о реформе гиюра отложено на неопределенный срок
12:54 Стрельба на границе Газы, один человек ранен
12:46 В Бней-Браке после родов внезапно умерла 21-летняя женщина
12:40 "Каменная атака" возле КПП "Хизмэ", автобусу причинен ущерб
12:16 Встреча с Аббасом: Ганца критикуют все кроме "Аводы" и МЕРЕЦ
12:12 Внимание, повторное сообщение о розыске: пропал 53-летний Моран Замир из Беэр-Шевы
Загрузка...