Комиссия по назначению судей вторично попытается прийти к компромиссу по кандидатам в Верховный суд

Министр юстиции Гидеон Саар объявил, что комиссия по назначению судей соберется 22 февраля. Саар намерен на этом заседании добиваться назначения четырех судей в Верховный суд.

Для этого семь из девяти членов комиссии должны прийти к соглашению. Этого не произошло на предыдущем заседании комиссии.

Накануне министр юстиции объявил, что возобновляется подача кандидатур в Верховный суд. По мнению комментаторов, Саар намерен добавить в список имена тех, по поводу кого есть высокий шанс прийти к соглашению.