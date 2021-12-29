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NEWSru.co.il :: В Израиле29 декабря 2021 г., 16:00

Комиссия по назначению судей вторично попытается прийти к компромиссу по кандидатам в Верховный суд

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Комиссия по назначению судей вторично попытается прийти к компромиссу по кандидатам в Верховный суд

Министр юстиции Гидеон Саар объявил, что комиссия по назначению судей соберется 22 февраля. Саар намерен на этом заседании добиваться назначения четырех судей в Верховный суд.

Для этого семь из девяти членов комиссии должны прийти к соглашению. Этого не произошло на предыдущем заседании комиссии.

Накануне министр юстиции объявил, что возобновляется подача кандидатур в Верховный суд. По мнению комментаторов, Саар намерен добавить в список имена тех, по поводу кого есть высокий шанс прийти к соглашению.


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