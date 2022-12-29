Сегодня будет приведено к присяге 37-е правительство Израиля

В четверг, 29 декабря, будет приведено к присяге 37-е правительство государства Израиль. Пленарное заседание Кнессета началось в 11:00.

Глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу представил свое будущее правительство. Затем с ответной речью выступил премьер-министр Яир Лапид. После этого началось обсуждение. Примерно в 15:00 ожидается голосование по вотуму доверия новому правительству. Если, как ожидается, оно получит большинство Кнессета, министры принесут присягу. На 21:00 назначено традиционное фотографирование у президента государства.

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Оппозиционные движения проводят многолюдную демонстрацию протеста возле здания Кнессета во время заседания. Колонна автомобилей с участниками демонстрации проехала по шоссе №1 от Латруна до Кнессета. В службе охраны Кнессета обратились к депутатам с просьбой сообщить предполагаемое время прибытия в Кнессет, чтобы оказать помощь в преодолении возможных попыток заблокировать их продвижение. В "Ликуде" намекали на то, что митинг возле Кнессета может перерасти в попытку ворваться в здание парламента. Однако в полиции заявляют, что не имеют никакой информации о подобных намерениях.

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В утренние часы глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу продолжал встречи с депутатами партии и сообщает им о тех должностях, которые им отведены в правительстве и в Кнессете 25-го созыва.

В 11:00 в Кнессете открылось специальное заседание пленарное заседание по приведению к присяге 37-го правительства Израиля. Заседание началось с опозданием на 15 минут. В это время Биньямин Нетаниягу продолжал переговоры с Исраэлем Кацем по вопросу о должности министра иностранных дел.

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Когда Нетаниягу поднимался на трибуну, в зале звучали аплодисменты депутатов "Ликуда". Устав парламента запрещает аплодисменты в зале пленарных заседаний. Депутаты будущей оппозиции с первых слов мешали Нетаниягу говорить. "Слабак! Лжец! Позор!" – кричали депутаты от оппозиции.

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Временный спикер Кнессета Офир Кац не препятствовал аплодисментам, и удалил из зала многих депутатов оппозиции.

Крики в зале заседаний продолжились и в тот момент, когда Нетаниягу представлял свое правительство.

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Затем выступил премьер-министр Яир Лапид, завершающий каденцию. Он представил достижения своего правительства. По словам Лапида, в его каденцию Израилю удалось предотвратить подписание соглашения держав с Ираном. Лапид упомянул подписание "Иерусалимской декларации" и другие проекты.

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Выступление Лапида сопровождалось аплодисментами, как и выступление лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу. Хотя это противоречит уставу парламента, спикер Кнессета вновь не препятствовал этому. Депутаты от "Ликуда" не мешали Лапиду выступать.

"Мы передаем вам государство в отличном экономическом положении, мощное в военном плане, способное отстаивать свои интересы, пользующееся популярностью на международной арене. Постарайтесь не разрушать это. Мы скоро вернемся", – завершил свое выступление Яир Лапид.

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В это время около здания парламента проходит акция протеста противников право-религиозной коалиции, в которой принимают участие сотни граждан.

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Распределение портфелей в "Ликуде" выглядит следующим образом:

Биньямин Нетаниягу – премьер-министр

Йоав Галант – министр обороны

Эли Коэн – министр иностранных дел

Исраэль Кац – министр энергетики



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Ярив Левин – министр юстиции

Йоав Киш – министр просвещения

Мири Регев – министр транспорта

Хаим Кац – министр туризма

Шломо Караи – министр связи

Ави Дихтер – министр сельского хозяйства

Нир Баркат – министр экономики

Мики Зоар – министр культуры и спорта

Офир Акунис – министр науки, технологии и новаций

Идит Сильман – министр экологии

Амихай Шикли – министр по делам диаспоры и министр социального равноправия

Галит Дистель-Атбариан – министр в министерстве главы правительства

Рон Дермер – стратегического планирования

Юлий Эдельштейн займет пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

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Партия "Ционут Датит" получила четыре министерских портфеля.

Бецалель Смотрич – министр финансов (в первую половину каденции) и министр в министерстве обороны

Офир Софер – министр алии и интеграции

Орит Струк – министр национальных проектов

Партия "Оцма Иегудит" получила три министерских портфеля

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Итамар Бен-Гвир – министр национальной безопасности

Ицхак Васерлауф – министр по развитию Негева, Галилеи и национальной стойкости ("хосен леуми")

Амихай Элиягу – министр национального наследия

Партия "Яадут а-Тора" имеет два министерских портфеля.

Ицхак Гольдкнопф – министр строительства

Меир Поруш – министр по делам Иерусалиме и традиции народа Израиля

Моше Гафни вновь возглавит финансовую комиссию Кнессета, Яаков Ашер – комиссию по внутренним делам.

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Партия ШАС получила пять портфелей:

Арье Дери – министр внутренних дел (в первую половину каденции), министр здравоохранения и вице-премьер

Яаков Марги – министр социального обеспечения (в первую половину каденции)

Йоав Бен-Цур – министр в министерстве социального обеспечения (а первую половину каденции)

Михаэль Малкиэли – министр по делам религий

Хаим Битон – министр в министерстве просвещения