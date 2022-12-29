adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
7 - 13°
Тель-Авив:
10 - 20°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.524 ₪ 3.752 ₪
Иерусалим:
7 - 13°
Тель-Авив:
10 - 20°
Эйлат:
11 - 21°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Сегодня будет приведено к присяге 37-е правительство Израиля

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Сегодня будет приведено к присяге 37-е правительство Израиля
    Olivier Fitoussi/Flash90

    В четверг, 29 декабря, будет приведено к присяге 37-е правительство государства Израиль. Пленарное заседание Кнессета началось в 11:00.

    Глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу представил свое будущее правительство. Затем с ответной речью выступил премьер-министр Яир Лапид. После этого началось обсуждение. Примерно в 15:00 ожидается голосование по вотуму доверия новому правительству. Если, как ожидается, оно получит большинство Кнессета, министры принесут присягу. На 21:00 назначено традиционное фотографирование у президента государства. 

    adv_11 incontent_1

    Оппозиционные движения проводят многолюдную демонстрацию протеста возле здания Кнессета во время заседания. Колонна автомобилей с участниками демонстрации проехала по шоссе №1 от Латруна до Кнессета. В службе охраны Кнессета обратились к депутатам с просьбой сообщить предполагаемое время прибытия в Кнессет, чтобы оказать помощь в преодолении возможных попыток заблокировать их продвижение.  В "Ликуде" намекали на то, что митинг возле Кнессета может перерасти в попытку ворваться в здание парламента. Однако в полиции заявляют, что не имеют никакой информации о подобных намерениях. 

    adv_12 m_ar_1

    В утренние часы глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу продолжал встречи с депутатами партии и сообщает им о тех должностях, которые им отведены в правительстве и в Кнессете 25-го созыва.

    В 11:00 в Кнессете открылось специальное заседание пленарное заседание по приведению к присяге 37-го правительства Израиля. Заседание началось с опозданием на 15 минут. В это время Биньямин Нетаниягу продолжал переговоры с Исраэлем Кацем по вопросу о должности министра иностранных дел.

    adv_13 incontent_2

    Когда Нетаниягу поднимался на трибуну, в зале звучали аплодисменты депутатов "Ликуда". Устав парламента запрещает аплодисменты в зале пленарных заседаний. Депутаты будущей оппозиции с первых слов мешали Нетаниягу говорить. "Слабак! Лжец! Позор!" – кричали депутаты от оппозиции.

    adv_14 m_ar_2

    Временный спикер Кнессета Офир Кац не препятствовал аплодисментам, и удалил из зала многих депутатов оппозиции.

    Крики в зале заседаний продолжились и в тот момент, когда Нетаниягу представлял свое правительство.

    adv_15 incontent_3

    Затем выступил премьер-министр Яир Лапид, завершающий каденцию. Он представил достижения своего правительства. По словам Лапида, в его каденцию Израилю удалось предотвратить подписание соглашения держав с Ираном. Лапид упомянул подписание "Иерусалимской декларации" и другие проекты.

    adv_16 m_ar_3

    Выступление Лапида сопровождалось аплодисментами, как и выступление лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу. Хотя это противоречит уставу парламента, спикер Кнессета вновь не препятствовал этому. Депутаты от "Ликуда" не мешали Лапиду выступать.

    "Мы передаем вам государство в отличном экономическом положении, мощное в военном плане, способное отстаивать свои интересы, пользующееся популярностью на международной арене. Постарайтесь не разрушать это. Мы скоро вернемся", – завершил свое выступление Яир Лапид.

    adv_17 incontent_4

    В это время около здания парламента проходит акция протеста противников право-религиозной коалиции, в которой принимают участие сотни граждан.

    adv_18 m_ar_4

    Распределение портфелей в "Ликуде" выглядит следующим образом:

    Биньямин Нетаниягу – премьер-министр
    Йоав Галант – министр обороны
    Эли Коэн – министр иностранных дел
    Исраэль Кац – министр энергетики

    adv_19 incontent_5

    Ярив Левин – министр юстиции
    Йоав Киш – министр просвещения
    Мири Регев – министр транспорта
    Хаим Кац – министр туризма
    Шломо Караи – министр связи
    Ави Дихтер – министр сельского хозяйства
    Нир Баркат – министр экономики
    Мики Зоар – министр культуры и спорта
    Офир Акунис – министр науки, технологии и новаций
    Идит Сильман – министр экологии
    Амихай Шикли – министр по делам диаспоры и министр социального равноправия
    Галит Дистель-Атбариан – министр в министерстве главы правительства
    Рон Дермер – стратегического планирования
    Юлий Эдельштейн займет пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

    adv_20 m_ar_5

    Партия "Ционут Датит" получила четыре министерских портфеля. 

    Бецалель Смотрич – министр финансов (в первую половину каденции) и министр в министерстве обороны
    Офир Софер – министр алии и интеграции
    Орит Струк – министр национальных проектов

    Партия "Оцма Иегудит" получила три министерских портфеля

    adv_21 m_ar_6

    Итамар Бен-Гвир – министр национальной безопасности
    Ицхак Васерлауф – министр по развитию Негева, Галилеи и национальной стойкости ("хосен леуми")

    Амихай Элиягу – министр национального наследия
    Партия "Яадут а-Тора" имеет два министерских портфеля.

    Ицхак Гольдкнопф – министр строительства
    Меир Поруш – министр по делам Иерусалиме и традиции народа Израиля
    Моше Гафни вновь возглавит финансовую комиссию Кнессета, Яаков Ашер – комиссию по внутренним делам. 

    adv_22 m_ar_7

    Партия ШАС получила пять портфелей:

    Арье Дери – министр внутренних дел (в первую половину каденции), министр здравоохранения и вице-премьер
    Яаков Марги  – министр социального обеспечения (в первую половину каденции)
    Йоав Бен-Цур – министр в министерстве социального обеспечения (а первую половину каденции)
    Михаэль Малкиэли – министр по делам религий
    Хаим Битон – министр в министерстве просвещения

    adv_23 article_dw_desk
    adv_24 article_dw_mobile
    adv_25 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_26 ar_middle_wwh
    adv_27 ar_middle_yandex
    adv_28 ar_middle_mobile_yandex
    adv_29 ar_right_wwh
    adv_30 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:28 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 309-й день войны
    12:14 Представив правительство, Нетаниягу продолжает переговоры о будущем МИДа
    11:57 Лапид выступил на заседании Кнессета: "Мы скоро вернемся"
    11:28 Аплодисменты и крики. Приведение правительства к присяге началось со скандала в зале заседаний Кнессета
    11:20 Вновь слышны взрывы в районе военной авиабазы "Энгельс" в Саратовской области
    11:17 Данные ЦАХАЛа за 2022 год: в терактах погиб 31 израильтянин, 285 инцидентов со стрельбой в Иудее и Самарии
    11:14 Подоляк: армия РФ сегодня выпустила по Украине более 120 ракет
    09:41 Коронавирус в Израиле 29 декабря 2022 года: более 12300 зараженных, около 550 в больницах с диагнозом COVID-19
    adv_31 ar_right_2
    adv_32 ar_right_3
    adv_33 ar_right_4
    adv_34 ar_right_5