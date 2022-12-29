Сегодня будет приведено к присяге 37-е правительство Израиля
В четверг, 29 декабря, будет приведено к присяге 37-е правительство государства Израиль. Пленарное заседание Кнессета началось в 11:00.
Глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу представил свое будущее правительство. Затем с ответной речью выступил премьер-министр Яир Лапид. После этого началось обсуждение. Примерно в 15:00 ожидается голосование по вотуму доверия новому правительству. Если, как ожидается, оно получит большинство Кнессета, министры принесут присягу. На 21:00 назначено традиционное фотографирование у президента государства.
Оппозиционные движения проводят многолюдную демонстрацию протеста возле здания Кнессета во время заседания. Колонна автомобилей с участниками демонстрации проехала по шоссе №1 от Латруна до Кнессета. В службе охраны Кнессета обратились к депутатам с просьбой сообщить предполагаемое время прибытия в Кнессет, чтобы оказать помощь в преодолении возможных попыток заблокировать их продвижение. В "Ликуде" намекали на то, что митинг возле Кнессета может перерасти в попытку ворваться в здание парламента. Однако в полиции заявляют, что не имеют никакой информации о подобных намерениях.
В утренние часы глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу продолжал встречи с депутатами партии и сообщает им о тех должностях, которые им отведены в правительстве и в Кнессете 25-го созыва.
В 11:00 в Кнессете открылось специальное заседание пленарное заседание по приведению к присяге 37-го правительства Израиля. Заседание началось с опозданием на 15 минут. В это время Биньямин Нетаниягу продолжал переговоры с Исраэлем Кацем по вопросу о должности министра иностранных дел.
Когда Нетаниягу поднимался на трибуну, в зале звучали аплодисменты депутатов "Ликуда". Устав парламента запрещает аплодисменты в зале пленарных заседаний. Депутаты будущей оппозиции с первых слов мешали Нетаниягу говорить. "Слабак! Лжец! Позор!" – кричали депутаты от оппозиции.
Временный спикер Кнессета Офир Кац не препятствовал аплодисментам, и удалил из зала многих депутатов оппозиции.
Крики в зале заседаний продолжились и в тот момент, когда Нетаниягу представлял свое правительство.
Затем выступил премьер-министр Яир Лапид, завершающий каденцию. Он представил достижения своего правительства. По словам Лапида, в его каденцию Израилю удалось предотвратить подписание соглашения держав с Ираном. Лапид упомянул подписание "Иерусалимской декларации" и другие проекты.
Выступление Лапида сопровождалось аплодисментами, как и выступление лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу. Хотя это противоречит уставу парламента, спикер Кнессета вновь не препятствовал этому. Депутаты от "Ликуда" не мешали Лапиду выступать.
"Мы передаем вам государство в отличном экономическом положении, мощное в военном плане, способное отстаивать свои интересы, пользующееся популярностью на международной арене. Постарайтесь не разрушать это. Мы скоро вернемся", – завершил свое выступление Яир Лапид.
В это время около здания парламента проходит акция протеста противников право-религиозной коалиции, в которой принимают участие сотни граждан.
Распределение портфелей в "Ликуде" выглядит следующим образом:
Биньямин Нетаниягу – премьер-министр
Йоав Галант – министр обороны
Эли Коэн – министр иностранных дел
Исраэль Кац – министр энергетики
Ярив Левин – министр юстиции
Йоав Киш – министр просвещения
Мири Регев – министр транспорта
Хаим Кац – министр туризма
Шломо Караи – министр связи
Ави Дихтер – министр сельского хозяйства
Нир Баркат – министр экономики
Мики Зоар – министр культуры и спорта
Офир Акунис – министр науки, технологии и новаций
Идит Сильман – министр экологии
Амихай Шикли – министр по делам диаспоры и министр социального равноправия
Галит Дистель-Атбариан – министр в министерстве главы правительства
Рон Дермер – стратегического планирования
Юлий Эдельштейн займет пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.
Партия "Ционут Датит" получила четыре министерских портфеля.
Бецалель Смотрич – министр финансов (в первую половину каденции) и министр в министерстве обороны
Офир Софер – министр алии и интеграции
Орит Струк – министр национальных проектов
Партия "Оцма Иегудит" получила три министерских портфеля
Итамар Бен-Гвир – министр национальной безопасности
Ицхак Васерлауф – министр по развитию Негева, Галилеи и национальной стойкости ("хосен леуми")
Амихай Элиягу – министр национального наследия
Партия "Яадут а-Тора" имеет два министерских портфеля.
Ицхак Гольдкнопф – министр строительства
Меир Поруш – министр по делам Иерусалиме и традиции народа Израиля
Моше Гафни вновь возглавит финансовую комиссию Кнессета, Яаков Ашер – комиссию по внутренним делам.
Партия ШАС получила пять портфелей:
Арье Дери – министр внутренних дел (в первую половину каденции), министр здравоохранения и вице-премьер
Яаков Марги – министр социального обеспечения (в первую половину каденции)
Йоав Бен-Цур – министр в министерстве социального обеспечения (а первую половину каденции)
Михаэль Малкиэли – министр по делам религий
Хаим Битон – министр в министерстве просвещения