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    В Израиле

    Кнессет утвердил состав нового, 37-го правительства Израиля

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    Кнессет утвердил состав нового, 37-го правительства Израиля
    Yonatan Sindel/Flash90

    Кнессет утвердил состав нового правительства Израиля. 63 депутата проголосовали за, 54 – против.

    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и члены его кабинета принесли присягу.

    Перед голосованием представители оппозиции потребовали представить на рассмотрение Кнессета письменные и устные политические соглашения, заключенные с депутатами и фракциями. Министр Йоав Киш, координирующий связь между правительством и Кнессетом, заявил, что все письменные соглашения представлены. Что касается устных соглашений и договоренностей, Киш сослался на рекомендации юридических советников и заявил, что речь не идет об официальных соглашениях, а значит нет необходимости представлять их на рассмотрение Кнессета.

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    Ранее депутаты избрали Амира Охану спикером парламента. За его кандидатуру проголосовали 63 депутата (других кандидатов не было), пять человек голосовали против этого назначения.

    Сразу после завершения церемонии приведения правительства к присяге состоится встреча Биньямина Нетаниягу и Яира Лапида для передачи власти. 

    В 20:30 депутаты Кнессета и министры соберутся в резиденции президента для традиционной совместной фотографии.

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    В 11:00 в Кнессете открылось специальное заседание пленарное заседание по приведению к присяге 37-го правительства Израиля. Заседание началось с опозданием на 15 минут. В это время Биньямин Нетаниягу продолжал переговоры с Исраэлем Кацем по вопросу о должности министра иностранных дел.

    Когда Нетаниягу поднимался на трибуну, в зале звучали аплодисменты депутатов "Ликуда". Устав парламента запрещает аплодисменты в зале пленарных заседаний. Депутаты будущей оппозиции с первых слов мешали Нетаниягу говорить. "Слабак! Лжец! Позор!" – кричали депутаты от оппозиции.

    Временный спикер Кнессета Офир Кац не препятствовал аплодисментам, и удалил из зала многих депутатов оппозиции.

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    Крики в зале заседаний продолжились и в тот момент, когда Нетаниягу представлял свое правительство.

    Затем выступил премьер-министр Яир Лапид, завершающий каденцию. Он представил достижения своего правительства. По словам Лапида, в его каденцию Израилю удалось предотвратить подписание соглашения держав с Ираном. Лапид упомянул подписание "Иерусалимской декларации" и другие проекты.

    Выступление Лапида сопровождалось аплодисментами, как и выступление лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу. Хотя это противоречит уставу парламента, спикер Кнессета вновь не препятствовал этому. Депутаты от "Ликуда" не мешали Лапиду выступать.

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    "Мы передаем вам государство в отличном экономическом положении, мощное в военном плане, способное отстаивать свои интересы, пользующееся популярностью на международной арене. Постарайтесь не разрушать это. Мы скоро вернемся", – завершил свое выступление Яир Лапид.

    На протяжении всего дня около здания парламента проходит акция протеста противников право-религиозной коалиции, в которой принимают участие сотни граждан.

    Распределение портфелей в "Ликуде" выглядит следующим образом:

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    Биньямин Нетаниягу – премьер-министр
    Йоав Галант – министр обороны
    Эли Коэн – министр иностранных дел
    Исраэль Кац – министр энергетики

    Ярив Левин – министр юстиции
    Йоав Киш – министр просвещения
    Мири Регев – министр транспорта
    Хаим Кац – министр туризма
    Шломо Караи – министр связи
    Ави Дихтер – министр сельского хозяйства
    Нир Баркат – министр экономики
    Мики Зоар – министр культуры и спорта
    Офир Акунис – министр науки, технологии и новаций
    Идит Сильман – министр экологии
    Амихай Шикли – министр по делам диаспоры и министр социального равноправия
    Галит Дистель-Атбариан – министр в министерстве главы правительства
    Рон Дермер – министр стратегического планирования
    Гила Гамлиэль станет министром разведки. Гамлиэль не будет приведена к присяге сегодня, так как Нетаниягу уже представил правительство Кнессету. Кандидатура Гамлиэль будет утверждена 1 января, а 2 января ее утвердит Кнессет..

    Юлий Эдельштейн займет пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

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    Партия "Ционут Датит" получила четыре министерских портфеля. 

    Бецалель Смотрич – министр финансов (в первую половину каденции) и министр в министерстве обороны
    Офир Софер – министр алии и интеграции
    Орит Струк – министр национальных проектов

    Партия "Оцма Иегудит" получила три министерских портфеля

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    Итамар Бен-Гвир – министр национальной безопасности
    Ицхак Васерлауф – министр по развитию Негева, Галилеи и национальной стойкости ("хосен леуми")

    Амихай Элиягу – министр национального наследия
    Партия "Яадут а-Тора" имеет два министерских портфеля.

    Ицхак Гольдкнопф – министр строительства и министр по делам Иерусалиме и традиции народа Израиля
    Моше Гафни вновь возглавит финансовую комиссию Кнессета, Яаков Ашер – комиссию по внутренним делам. 

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    Партия ШАС получила пять портфелей:

    Арье Дери – министр внутренних дел (в первую половину каденции), министр здравоохранения и вице-премьер
    Яаков Марги  – министр социального обеспечения (в первую половину каденции)
    Йоав Бен-Цур – министр в министерстве социального обеспечения (а первую половину каденции)
    Михаэль Малкиэли – министр по делам религий
    Хаим Битон – министр в министерстве просвещения

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