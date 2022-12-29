Кнессет утвердил состав нового, 37-го правительства Израиля
Кнессет утвердил состав нового правительства Израиля. 63 депутата проголосовали за, 54 – против.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и члены его кабинета принесли присягу.
Перед голосованием представители оппозиции потребовали представить на рассмотрение Кнессета письменные и устные политические соглашения, заключенные с депутатами и фракциями. Министр Йоав Киш, координирующий связь между правительством и Кнессетом, заявил, что все письменные соглашения представлены. Что касается устных соглашений и договоренностей, Киш сослался на рекомендации юридических советников и заявил, что речь не идет об официальных соглашениях, а значит нет необходимости представлять их на рассмотрение Кнессета.
Ранее депутаты избрали Амира Охану спикером парламента. За его кандидатуру проголосовали 63 депутата (других кандидатов не было), пять человек голосовали против этого назначения.
Сразу после завершения церемонии приведения правительства к присяге состоится встреча Биньямина Нетаниягу и Яира Лапида для передачи власти.
В 20:30 депутаты Кнессета и министры соберутся в резиденции президента для традиционной совместной фотографии.
В 11:00 в Кнессете открылось специальное заседание пленарное заседание по приведению к присяге 37-го правительства Израиля. Заседание началось с опозданием на 15 минут. В это время Биньямин Нетаниягу продолжал переговоры с Исраэлем Кацем по вопросу о должности министра иностранных дел.
Когда Нетаниягу поднимался на трибуну, в зале звучали аплодисменты депутатов "Ликуда". Устав парламента запрещает аплодисменты в зале пленарных заседаний. Депутаты будущей оппозиции с первых слов мешали Нетаниягу говорить. "Слабак! Лжец! Позор!" – кричали депутаты от оппозиции.
Временный спикер Кнессета Офир Кац не препятствовал аплодисментам, и удалил из зала многих депутатов оппозиции.
Крики в зале заседаний продолжились и в тот момент, когда Нетаниягу представлял свое правительство.
Затем выступил премьер-министр Яир Лапид, завершающий каденцию. Он представил достижения своего правительства. По словам Лапида, в его каденцию Израилю удалось предотвратить подписание соглашения держав с Ираном. Лапид упомянул подписание "Иерусалимской декларации" и другие проекты.
Выступление Лапида сопровождалось аплодисментами, как и выступление лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу. Хотя это противоречит уставу парламента, спикер Кнессета вновь не препятствовал этому. Депутаты от "Ликуда" не мешали Лапиду выступать.
"Мы передаем вам государство в отличном экономическом положении, мощное в военном плане, способное отстаивать свои интересы, пользующееся популярностью на международной арене. Постарайтесь не разрушать это. Мы скоро вернемся", – завершил свое выступление Яир Лапид.
На протяжении всего дня около здания парламента проходит акция протеста противников право-религиозной коалиции, в которой принимают участие сотни граждан.
Распределение портфелей в "Ликуде" выглядит следующим образом:
Биньямин Нетаниягу – премьер-министр
Йоав Галант – министр обороны
Эли Коэн – министр иностранных дел
Исраэль Кац – министр энергетики
Ярив Левин – министр юстиции
Йоав Киш – министр просвещения
Мири Регев – министр транспорта
Хаим Кац – министр туризма
Шломо Караи – министр связи
Ави Дихтер – министр сельского хозяйства
Нир Баркат – министр экономики
Мики Зоар – министр культуры и спорта
Офир Акунис – министр науки, технологии и новаций
Идит Сильман – министр экологии
Амихай Шикли – министр по делам диаспоры и министр социального равноправия
Галит Дистель-Атбариан – министр в министерстве главы правительства
Рон Дермер – министр стратегического планирования
Гила Гамлиэль станет министром разведки. Гамлиэль не будет приведена к присяге сегодня, так как Нетаниягу уже представил правительство Кнессету. Кандидатура Гамлиэль будет утверждена 1 января, а 2 января ее утвердит Кнессет..
Юлий Эдельштейн займет пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.
Партия "Ционут Датит" получила четыре министерских портфеля.
Бецалель Смотрич – министр финансов (в первую половину каденции) и министр в министерстве обороны
Офир Софер – министр алии и интеграции
Орит Струк – министр национальных проектов
Партия "Оцма Иегудит" получила три министерских портфеля
Итамар Бен-Гвир – министр национальной безопасности
Ицхак Васерлауф – министр по развитию Негева, Галилеи и национальной стойкости ("хосен леуми")
Амихай Элиягу – министр национального наследия
Партия "Яадут а-Тора" имеет два министерских портфеля.
Ицхак Гольдкнопф – министр строительства и министр по делам Иерусалиме и традиции народа Израиля
Моше Гафни вновь возглавит финансовую комиссию Кнессета, Яаков Ашер – комиссию по внутренним делам.
Партия ШАС получила пять портфелей:
Арье Дери – министр внутренних дел (в первую половину каденции), министр здравоохранения и вице-премьер
Яаков Марги – министр социального обеспечения (в первую половину каденции)
Йоав Бен-Цур – министр в министерстве социального обеспечения (а первую половину каденции)
Михаэль Малкиэли – министр по делам религий
Хаим Битон – министр в министерстве просвещения