Герои, антигерои и события 2023 года, по версии NEWSru.co.il

Читатели сайта NEWSru.co.il приняли участие в голосовании, по результатам которого определялись "Герои, антигерои и события 2023 года" в 14-ти номинациях: 1) Герой года в мире, 2) Антигерой года в мире, 3) Герой года в Израиле, 4) Антигерой года в Израиле, 5) Человек года. Политика в Израиле, 6) Человек года. Экономика в Израиле, 7) Человек года. Наука и здоровье в Израиле, 8) Человек года. Культура в Израиле, 9) Человек года. Журналистика в Израиле, 10) Современные технологии в Израиле, 11) Человек года. Спорт в Израиле, 12) Событие года в мире, 13) Событие года в Израиле, 14) Потеря года.

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В этом году мы отказались от нескольких традиционных номинаций. Сочли невозможным проводить отдельное голосование по "потерям года в Израиле" в год трагических событий 7 октября, когда только в "черную субботу" погибли более тысячи людей на территории Израиля – невозможно было выделить кого-то, драгоценна каждая из жизней, потерянных в тот день и в последующие дни войны против террора. Мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших.

Пока идет война, мы решили не проводить голосование и в номинации "Силы безопасности в Израиле". Все, кто воюют сейчас против террористов, заслуживают славы и почета. Скорейшего выздоровления раненым. Пусть воины Израиля вернутся домой живыми и здоровыми. Все они – победители, все они – герои.

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Очень сложно было определить кандидатов в номинации "Герой года в Израиле". Мы решили: пусть это будут сугубо гражданские люди.

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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2023 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

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В голосовании, которое проводилось 28-29 декабря, принял участие 2961 респондент (2750 из них сделали выбор во всех 14 номинациях).

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При подведении итогов определялись победитель в номинации и кандидаты, набравшие значительное количество голосов. В номинациях, где "против всех/не могу сделать выбор" было подано больше голосов, чем за отдельного кандидата, победитель не определялся.

В итоге, победители определены во всех 14 номинациях.

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Победители выделены.

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ГЕРОИ, АНТИГЕРОИ, СОБЫТИЯ 2023 ГОДА

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ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Джо Байден – президент США, оказывающий поддержку Израилю в сложнейший период для еврейского государства – 40%

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Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженными силами Украины, которые уже почти два года успешно противостоят армии РФ – 26%

Против всех/Не могу сделать выбор – 24%

Наргес Мохаммади – иранская правозащитница и политическая заключенная, лауреат Нобелевской премии мира 2023 года – 10%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Антониу Гуттериш – генеральный секретарь ООН, заявивший, что нападение ХАМАСа 7 октября стало "результатом оккупации" – 81%

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Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии, помогающий Кремлю и блокирующий европейскую помощь Украине – 7%

Против всех/Не могу сделать выбор – 6%

Абдул-Малик аль-Хуси – лидер хуситов, группировки йеменских зейдитов "Ансар Аллах", объявившей войну Израилю – 5%

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ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Амит Ман – парамедик в клинике кибуца Беэри, отказавшаяся эвакуироваться и до последнего мгновенья своей жизни спасавшая раненых – 49%

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Ирис Хаим – мать Йотама Хаима, погибшего от "дружественного огня" в Газе, обратившаяся к бойцам ЦАХАЛа, застрелившим ее сына: "Во всем виноват только ХАМАС" – 30%

Шломо Рон – 85-летний житель кибуца Нахаль-Оз, ценой жизни спасший жену, дочерей и внука – 14%

Против всех/Не могу сделать выбор – 7%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Ицик Зарка – активист "Ликуда", кричавший демонстрантам, протестовавшим против юридической реформы: "Проклятые ашкеназы, я плюю на вас! Горите в аду!.. Пусть сгорят еще 6 миллионов!" – 45%

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Активисты антисионистского ультраортодоксального движения "Нетурей карта", принявшие участие в прохамасовской конференции в Иране и после 7 октября участвующие в пропалестинских акциях – 23%

Айман Хатиб-Ясин – депутат Кнессета от исламистской партии РААМ, заявившая, что террористы 7 октября "младенцев не убивали и женщин не насиловали" – 21%

Против всех/Не могу сделать выбор – 11%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА В ИЗРАИЛЕ

Ицхак Герцог – президент Израиля, призывавший нацию к единству и во время протестов, и во время войны – 23%

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Бени Ганц – лидер блока "Махане Мамлахти", поднявшегося на 1-е место в рейтинге политиков в период протестов против юридической реформы и войны с террором – 22%

Против всех/Не могу сделать выбор – 20%

Мансур Аббас – лидер исламистской партии РААМ, который вскоре после "черной субботы" осудил террористов и обратился к ХАМАСу с требованием освободить пленных израильтян – 19%

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Ярив Левин – министр юстиции Израиля, инициировавший и пытавшийся провести юридическую реформу, несмотря на общественный протест и отсутствие однозначной поддержки в коалиции – 16%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА В ИЗРАИЛЕ

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Гражданское волонтерское движение, взявшее на себя мобилизацию средств и организацию снабжения фронта и тыла в первые недели войны, когда государственные структуры не функционировали должным образом – 72%

Амир Ярон – председатель Банка Израиля, его работа признана отличной главой правительства, он остается в должности на вторую каденцию – 17%

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Против всех/Не могу сделать выбор – 8%

Коби Варди – судья Тель-Авивского административного суда, который сберег государству 2 миллиарда шекелей в процессе приватизации электростанции "Эшколь" – 4%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. НАУКА И ЗДОРОВЬЕ В ИЗРАИЛЕ

Михаль Шварц – профессор нейробиолог, за открытие механизма работы иммунной системы в мозгу и изобретение лекарств от болезней мозга (Альцгеймера и др.) – 58%

Ротем Карни – профессор из Еврейского университета в Иерусалиме, группа которого изучила молекулярный механизм, позволяющий раку поджелудочной железы метастазировать и становиться смертельным – 20%

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Против всех/Не могу сделать выбор – 17%

Яаков Ханна – профессор из Института Вейцмана, команда которого смогла создать из стволовых клеток и в течение 14-дней выращивать в лабораторных условиях "модель" эмбриона – 5%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА В ИЗРАИЛЕ

Галь Гадот – актриса, организовавшая показ в Голливуде фильма о террористической атаке на Израиль – 48%

Творческий коллектив телешоу "Эрец неедерет" – за сохранение чувства юмора в тяжёлое время – 20%

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Ноа Тишби – актриса, спецпосланник Израиля по борьбе с антисемитизмом, выступившая на BBC по поводу фейка вокруг больницы "Аль-Ахли" в Газе – 17%

Против всех/Не могу сделать выбор – 10%

Нес и Стила (Ness Ve Stilla) – авторы главного хита военного времени, "Харбо Дарбо" – песни, вызвавшей волну возмущения в мире и массовую поддержку в Израиле – 5%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЖУРНАЛИСТИКА В ИЗРАИЛЕ

Сергей Гранкин – тележурналист, военный корреспондент "Девятого канала" – 50%

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Сергей Ауслендер – военный обозреватель "Девятого канала", ведущий свой YouTube и телеграм-канал "Война с ордой" – 24%

Против всех/Не могу сделать выбор – 16%

Алла Гаврилова – репортер NEWSru.co.il, автор множества публикаций о жертвах террора, о заложниках, о жизни в Израиле во время войны – 10%

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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗРАИЛЕ

Разработчики лазерной системы ПРО "Щит света" – в ноябре сообщалось, что эта система осуществила первый боевой перехват на границе с Ливаном – 67%

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Михаль Мор – основательница стартапа Sharp Shooter, разработчица умных прицелов "Кинжал" ("Пигьон") – 16%

Против всех/Не могу сделать выбор – 9%

Корпорация NVIDIA – досрочно запустившая в ноябре суперкомпьютер Israel-1, предназначенный для научных разработок в сфере искусственного интеллекта – 8%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ В ИЗРАИЛЕ

Юношеская сборная Израиля по футболу – бронзовый призер юношеского чемпионата мира – 24%

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Против всех/Не могу сделать выбор – 24%

Сборная Израиля по художественной гимнастике – медалистки чемпионата мира – 22%

Инбар Ланир – чемпионка мира по дзюдо – 20%

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Шахар Тиби и Катя Спичаков – "золото" и "серебро" чемпионата мира по виндсерфингу – 6%

Молодежная сборная Израиля по баскетболу – серебряный призер чемпионата Европы – 4%

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СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Война между Россией и Украиной, продолжающаяся второй год – 53%

Появление ChatGPT и повальное увлечение "искусственным интеллектом" – 20%

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Против всех/Не могу сделать выбор – 15%

Переход Нагорного Карабаха/Арцаха под контроль Азербайджана – 7%

Землетрясение в Турции, унесшее десятки тысяч жизней – 3%

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"Театральное дело" в РФ – арест Евгении Беркович и Светланы Петрийчук – 2%

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СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

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"Черная суббота" – 7 октября – нападение террористов из Газы на Израиль – 94%

Акции протеста и провал реформы юридической системы – 4%

Против всех/Не могу сделать выбор – 1%

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Вступление в силу безвизового режима между Израилем и США – 1%

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ПОТЕРЯ ГОДА

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Вахтанг Кикабидзе – актер и режиссер, Грузия – 21%

Лариса Герштейн – общественный деятель, певица, бывший вице-мэр Иерусалима, Израиль – 15%

Генри Киссинджер – политик и общественный деятель, США – 13%

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Меир Шалев – писатель и публицист, Израиль – 9%

Тина Тернер – певица и актриса, США – 6%

Тото Кутуньо – певец, Италия – 6%

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Инна Чурикова – актриса, Россия – 5%

Йонатан Гефен – поэт и писатель, Израиль; Геннадий Гладков – композитор, Россия; Сергей Григорьянц – правозащитник, журналист, издатель, Украина/Россия; Борис Жутовский – художник, Россия; Вячеслав Зайцев – модельер, Россия; Отар Иоселиани – кинорежиссер, Грузия; Илья Кабаков – художник и философ, СССР/США; Милан Кундера – писатель, Чехословакия/Франция; Шинейд О'Коннор – певица, Ирландия; Джина Лоллобриджида – актриса, Италия; Кевин Митник – хакер, США; Кэндзабуро Оэ – писатель, Япония; Глеб Павловский – политолог, Украина/Россия; Мэттью Перри – актер, США; Мария Розанова – правозащитница и издатель, СССР/Франция; Сергей Сивохо – юморист, шоумен, Украина; Хаим Тополь – актер, Израиль; Валентин Юдашкин – модельер, Россия; Евгений Ясин – экономист, Россия

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