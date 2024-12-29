В Ашкелоне автобус сбил двух человек, один из них скончался

В 09:18 в диспетчерскую службу "Маген Давид Адом" поступило сообщение о том, что на автобусной остановке возле железнодорожного вокзала в Ашкелоне автобус сбил двух человек.

Один из них, юноша в возрасте примерно 19 лет, скончался на месте. Второй пострадавший был доставлен в больницу "Барзилай" в состоянии средней тяжести.

В полиции сообщили, что инцидент не имеет отношения к сфере безопасности, речь идет о ДТП.