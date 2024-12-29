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Израиль

В Ашкелоне автобус сбил двух человек, один из них скончался

Мада
время публикации: 29 декабря 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 09:41
В Ашкелоне автобус сбил двух человек, один из них в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В 09:18 в диспетчерскую службу "Маген Давид Адом" поступило сообщение о том, что на автобусной остановке возле железнодорожного вокзала в Ашкелоне автобус сбил двух человек.

Один из них, юноша в возрасте примерно 19 лет, скончался на месте. Второй пострадавший был доставлен в больницу "Барзилай" в состоянии средней тяжести.

В полиции сообщили, что инцидент не имеет отношения к сфере безопасности, речь идет о ДТП.

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