Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 29 декабря, будет прохладно. Облачно, местами туман. Дожди на севере и в центре, временами с грозами. Возможны затопления в низинах. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 8-13 градусов, в Тель-Авиве – 11-17, в Хайфе – 12-16, в Эйлате – 11-21, в Беэр-Шеве – 8-17, в Мицпе-Рамоне – 8-15, на побережье Мертвого моря – 14-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-18, в Ариэле – 9-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-17, на Голанских высотах – 9-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 100-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 10 км/ч).

В понедельник похолодает, дожди. Во вторник температура немного повысится, переменная облачность слабые дожди. В среди ожидается повышение температуры, переменная облачность.