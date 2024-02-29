ЦАХАЛ опубликовал видео разграбления гумпомощи на севере Газы: люди могли погибнуть в давке

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видеозапись, сделанную камерой с беспилотника, на которой показано нападение на грузовики с гуманитарной помощью на севере сектора Газы.

Судя по этим кадрам, сотни людей окружили грузовики, многие залезали на них, причем толпа продолжала окружать грузовики, когда те двигались. На некоторых кадрах видны тела, лежащие на земле, а рядом продолжают двигаться грузовики, окруженные толпами людей.

adv_12 incontent_1

ЦАХАЛ заявляет: "Толпа напала на грузовики, в результате чего десятки людей были убиты из-за давки в толпе или могли быть задавлены".

adv_13 m_ar_1

Ранее ЦАХАЛ заявлял, что во время въезда в северную часть сектора Газы конвоя с гуманитарной помощью на месте возникло большое скопление местных жителей, повлекшее за собой давку. Часть гуманитарного груза была разграблена. В результате пострадали десятки человек. Военнослужащие ЦАХАЛа, сопровождавшие колонну, были вынуждены открыть огонь, когда к ним приблизилась толпа. Начато расследование.

adv_14 incontent_2

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявлял о множестве погибших в результате обстрела израильскими военными "группы мирных граждан" на северо-западе сектора. Администрация больницы "Камаль Адуан" в Джабалии (север сектора Газы) сообщала, что в морг доставлены десять убитых, а в приемную – десятки раненых в результате израильского обстрела.

adv_15 m_ar_2

При этом в соцсетях распространялись слухи о 100 погибших в результате "обстрела группы мирных граждан, которые на улице Ар-Рашид, к западу от города Газа, ждали прибытия грузовиков с гуманитарной помощью". Публикуется множество фото и видео с изображениями погибших (на этих кадрах около десяти погибших мужчин).

Позже минздрав Газы опубликовал следующие данные о жертвах: более 80 погибших, около 700 травмированных и раненых. При этом подчеркивается, что число жертв может превысить 100, так как многие пострадавшие в тяжелом или критическом состоянии.

adv_16 incontent_3

В хамасовских СМИ и каналах это происшествие именуют "бойней на Ар-Рашиде". ХАМАС возлагает ответственность за происшедшую трагедию на Израиль.