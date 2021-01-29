Новые лица и союзы, раскол среди харедим и арабов. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Когда глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц выдвинул ультиматум премьер-министру, потребовав утверждения закона о штрафах в качестве предварительного условия для начала обсуждения вопроса о продлении карантина, мало кто отнесся к этому всерьез. Почти не было требования, выдвинутого со стороны "Кахоль Лаван" "Ликуду", от которого партия Ганца не отказывалась бы прежде. Однако то ли от отчаянности политической ситуации, то ли от отсутствия коалиционных уз, Бени Ганц совершил почти невероятное – пошел до конца. И не просто пошел, а навязал премьер-министру свои правила игры. Закон о штрафах, так во всяком случае, объявили в "Ликуде" будет утвержден в его первоначальном виде, без внесения изменений, которых требовали ультраортодоксальные партии. Порядок действий пока не определен, и не исключено, что решение о продлении локдауна будет принято до того, как Кнессет утвердит закон о штрафах. Однако почти не вызывает сомнений тот факт, что без давления Ганца, закон имел бы совершенно иной вид.

В Кнессете есть те, кто считают, что Ганц лишь помог Нетаниягу принять решение, которое он сам хотел принять. Премьер-министр внимательно следит за динамикой общественного мнения и отлично понимает, что многим даже среди его сторонников, стал надоедать неразрывный союз "Ликуда", ШАС и "Яадут а-Тора" – союз, который заключается в готовности премьер-министра идти на поводу у любого каприза харедим, получая в ответ лишь то, что он ценит больше всего: лояльность.

Раздражение, вызванное чрезмерным влиянием ультраортодоксов на действия премьер-министра, стало отражаться и в опросах. Партия "Еш Атид", заработавшая имя бескомпромиссной в своем антиклерикализме, обошла партию "Тиква Хадаша", глава которой, Гидеон Саар, воспринимается как возможный глава правительства при участии ШАС и "Яадут а-Тора". Немного укрепила свои позиции и партия "Наш дом Израиль". Избиратели "прописали" ультраортодоксам диету, предусматривающую временный запрет на участие в коалиции, и во всех опросах подавляющее большинство высказывается за то, чтобы в следующем Кнессете оставить харедим за бортом правительства. Нетаниягу чутко улавливает изменения в общественном мнении и делает выводы.

Однако и в ультраортодоксальной среде до единства крайне далеко, и, несмотря на схожую риторику, разногласия между "Дегель а-Тора" и "Агудат Исраэль" настолько обострились, что в окружении главы "Дегеля" Моше Гафни всерьез говорят о возможности самостоятельного участия в выборах. В ходе дискуссии вокруг закона о штрафах представители "Дегель а-Тора" были готовы поддержать закон с теми или иными поправками. Гафни опытный политик и отлично понимает, что общественный резонанс сказывается на ультраортодоксальных партиях хоть и меньше, чем на светских, но полностью игнорировать этот фактор нельзя. В "Агудат Исраэль" заняли гораздо более резкую и непримиримую позицию. Многим это напоминало дискуссию в ультраортодоксальных кругах по поводу закона о призыве.Тогда, как и сейчас, Гафни был гораздо гибче и проявлял гораздо больше готовности к компромиссу, чем Яаков Лицман.

Возможен ли раскол блока "Яадут а-Тора"? Вряд ли. Несмотря на отсутствие математики в школьной программе некоторых учебных заведений, харедим неплохо считают и трезво исходят из того, что, набирая 7-8 мандатов, баллотируясь вместе, при раздельном участии в выборах слишком велик риск не преодолеть электоральный барьер.

Однозначную позицию по поводу возможных союзов на данный момент заняли только "Еш Атид" и НДИ. Партия Авигдора Либермана намерена идти на выборы самостоятельно, а Яир Лапид объявил, что желающие присоединиться к "Еш Атид" должны баллотироваться как частные лица, а не как представители иной партии. "Мы не собираемся повторять ошибок, допущенных при союзе с Бени Ганцем", – раз за разом повторяет Лапид. Это означает, что шансы на совместное участие в выборах Лапида совместно с кем-то заметно снижаются. Ни один лидер, рассчитывающий на политическое долголетие, не согласится добровольно похоронить свою партию. Именно поэтому наиболее вероятным партнером Лапида считают партию "А-Исраэлим".

Идея Рона Хульдаи попробовать свои силы в большой политике все более выглядит как не оправдывающая себя авантюра. В последних опросах его партия не проходит электоральный барьер. Даже если ей удастся набрать четыре мандата, скорее всего Хульдаи предпочтет вернуться в муниципалитет Тель-Авива, а не проводить время на заседаниях комиссий Кнессета в качестве главы партии, не имеющей влияния и веса. Ави Нисанкорен, Дан Арэль и иные успевшие присоединиться к Хульдаи вполне могут найти себе место в "Еш Атид". Депутат Орна Барбивай заявила 28 января, что партия Лапида не отвергает возможности союза с Хульдаи и его людьми. Союз с Ганцем она назвала нереальным.

Партия "Авода" избрала на этой неделе своего нового и, как считают некоторые, последнего лидера. Мерав Михаэли без труда одолела малоизвестных конкурентов, претендовавших на кресло, которое освободил Амир Перец. Первые опросы показали, что "Авода" под руководством Михаэли с трудом, но преодолевает электоральный барьер, забирая голоса, в первую очередь у Хульдаи. Несмотря на крайне тяжелое положение партии, несколько человек уже заявили, что поборются за место в предвыборном списке. Бывший депутат Омер Бар-Лев, глава реформистского движения в Израиле Гилад Карив, журналист Хаим Ар-Заав и некоторые другие. Несмотря на проблеск оптимизма в опросах, Михаэли отлично понимает, что "одиночное плавание" может привести к тому, что корабль израильских лейбористов пойдет ко дну.

Объединенный арабский список близок к распаду. Противоречия между Мансуром Аббасом и недавними товарищами по фракции оказались слишком велики и серьезны. Аббас намерен представить избирателям повестку дня, в корне отличающаяся от той, что принята сегодня: более ориентированную на открытое сближение с властью, на мэйнстрим, на решение прежде всего социальных проблем. Вероятность участия Аббаса в правительстве Нетаниягу все еще выглядит фантастикой. Но за последние годы израильская политика представила слишком много фантастических сценариев, ставших реальностью, для того, чтобы можно было игнорировать подобный сценарий. Нетаниягу приложил немало усилий к тому, чтобы Объединенный арабский список раскололся и, очевидно, рассчитывает получить с этого реальные политические дивиденды.

"Ямина" по-прежнему хранит молчание по поводу своих возможных шагов после выборов. Вместо этого Нафтали Беннет продолжает усиливать список фигурами, не относящимися к правому лагерю. Бывший генеральный директор минфина Шай Баабад близок к присоединению к партии Беннета. По некоторым сведениям, с главой "Ямина" ведет переговоры бывший генеральный директор минздрава Габи Барабаш. Беннет осуществляет свою давнюю мечту, создавая общеизраильскую партию, далеко выходя за рамки религиозного сионизма, в которых когда-то начинал свою политическую деятельность.

Правый фланг Беннет сознательно уступил Бецалелю Смотричу. Глава "Ционут Датит" формирует свой список, ориентируясь в первую очередь на популярные в консервативных кругах фигуры. Причем речь идет не только о поселенцах. Глава движения "За эффективность власти и демократию" адвокат Симха Ротман, присоединившийся на этой неделе к списку Смотрича, известен не строительством форпостов, а борьбой с тем, что консерваторы называют "диктатурой БАГАЦа".

Наличие двух списков на правом фланге может дать Нетаниягу возможность создать "правительство мечты": "Ликуд", правые и ультраортодоксы. Для этого необходимо, чтобы Беннет остался с Нетаниягу и чтобы Смотрич и "Байт Иегуди" во главе с Хагит Моше преодолели электоральный барьер. Перспектива сохранения союза между Нетаниягу и Беннетом весьма реальна, особенно если "Ямине", в отличие от того, что было в мае 2020 года, будут предложены ключевые посты в правительстве.

"Ционут Датит" и "Байт Иегуди" продолжают переговоры и, как обычно, когда речь идет о правом лагере, решаться все будет в последние дни, а может и часы перед подачей предвыборных списков. В отличие от прошлых предвыборных кампаний, возможность объединения с "Оцма Иегудит" не на повестке дня. "Перестаньте сватать мне Бен Гвира. Я намерен объединяться только с "Байт Иегуди", – сказал на этой неделе Бецалель Смотрич.