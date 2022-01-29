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NEWSru.co.il :: В Израиле29 января 2022 г., 19:21

Депутат Кнессета Давид Битан вторично заболел коронавирусной инфекцией

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Депутат Кнессета Давид Битан вторично заболел коронавирусной инфекцией

Депутат Кнессета Давид Битан ("Ликуд") во второй раз заболел коронавирусной инфекцией. "Я чувствую себя хорошо и благодарю всех за пожелания выздоровления", - написал он в Twitter.

На прошлой неделе депутат посетил Германию в составе израильской делегации, приглашенной на церемонию памяти жертв Холокоста.

В первый раз Битан перенес заболевание тяжело – 7 декабря прошлого года он был госпитализирован и около недели находился в отделении интенсивной терапии.


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Давид Битан выздоровел после заражения коронавирусом

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