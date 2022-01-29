Депутат Кнессета Давид Битан вторично заболел коронавирусной инфекцией

Депутат Кнессета Давид Битан ("Ликуд") во второй раз заболел коронавирусной инфекцией. "Я чувствую себя хорошо и благодарю всех за пожелания выздоровления", - написал он в Twitter.

На прошлой неделе депутат посетил Германию в составе израильской делегации, приглашенной на церемонию памяти жертв Холокоста.

В первый раз Битан перенес заболевание тяжело – 7 декабря прошлого года он был госпитализирован и около недели находился в отделении интенсивной терапии.