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NEWSru.co.il :: В Израиле29 января 2022 г., 06:16

Прогноз погоды на 29 января: незначительное потепление, местами дожди, снегопад на Хермоне

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Прогноз погоды на 29 января: незначительное потепление, местами дожди, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 29 января, температура воздуха немного повысится, но все еще будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, местами дожди, в основном – на севере и на побережье Средиземного моря. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 5-9 градусов, в Тель-Авиве – 9-15, в Хайфе – 7-14, в Эйлате – 11-21, в Беэр-Шеве – 6-15, в Мицпе-Рамоне – 6-12, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде –9-16, в Ариэле – 6-10, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-18, на Голанских высотах – 5-11.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 16 градусов, высота волн – 50-90 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В воскресенье – повышение температуры до среднесезонной, без осадков. В понедельник – похолодание, дожди, возможны грозы. Во вторник – холодно, местами возможны дожди.

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