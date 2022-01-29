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NEWSru.co.il :: В Израиле29 января 2022 г., 17:36

За минувшие выходные на побережье Израиля были выброшены 16 морских черепах

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За минувшие выходные на побережье Израиля были выброшены 16 морских черепах

Каждый год зимние штормы приводят к тому, что на израильское побережье море выносит слабых, больных или получивших травмы морских черепах. Их спасением занимается специальный центр, работающий при Управлении природы и парков.

Как сообщает Управление природы и парков, за минувшие выходные, когда в Израиле свирепствовала буря "Элпис", на берег были выброшены 16 морских черепах.

Янив Леви, директор Центра по спасению морских черепах, рассказал, что у семи животных из 16 диагностированы травмы. Все "пациенты" проходят курс лечения под присмотром специалистов, сообщает "Исраэль а-Йом".


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