За минувшие выходные на побережье Израиля были выброшены 16 морских черепах

Каждый год зимние штормы приводят к тому, что на израильское побережье море выносит слабых, больных или получивших травмы морских черепах. Их спасением занимается специальный центр, работающий при Управлении природы и парков.

Как сообщает Управление природы и парков, за минувшие выходные, когда в Израиле свирепствовала буря "Элпис", на берег были выброшены 16 морских черепах.

Янив Леви, директор Центра по спасению морских черепах, рассказал, что у семи животных из 16 диагностированы травмы. Все "пациенты" проходят курс лечения под присмотром специалистов, сообщает "Исраэль а-Йом".