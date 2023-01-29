Правительство решило: опечатать дом 13-летнего террориста, ранившего двух человек в Иерусалиме
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На заседании правительства было принято решение опечать дом 13-летнего жителя Силуана Мухаммада Алиуата, осуществившего в субботу теракт на улице Маалот Ир Давид в Иерусалиме.
Таким образом впервые будет опечатан перед сносом дом террориста, в результате действий которого никто не погиб.
В результате этого теракта огнестрельные ранения получили два человека (отец и сын). Состояние раненых все еще остается тяжелым.
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В ночь на воскресенье, 29 января, в Ат-Туре был "опечатан" дом семьи Алкам – ближайших родственников террориста Хайри Алкама, убившего 27 января семь человек около синагоги в Иерусалиме.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Января 2023
"Опечатан" дом иерусалимского террориста в Ат-Туре
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Теракт в Иерусалиме; двое раненых, стрелявший нейтрализован
Теракт в Иерусалиме; двое раненых, стрелявший нейтрализован
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