Правительство решило: опечатать дом 13-летнего террориста, ранившего двух человек в Иерусалиме

На заседании правительства было принято решение опечать дом 13-летнего жителя Силуана Мухаммада Алиуата, осуществившего в субботу теракт на улице Маалот Ир Давид в Иерусалиме.

Таким образом впервые будет опечатан перед сносом дом террориста, в результате действий которого никто не погиб.

В результате этого теракта огнестрельные ранения получили два человека (отец и сын). Состояние раненых все еще остается тяжелым.

adv_11 m_ar_1

В ночь на воскресенье, 29 января, в Ат-Туре был "опечатан" дом семьи Алкам – ближайших родственников террориста Хайри Алкама, убившего 27 января семь человек около синагоги в Иерусалиме.