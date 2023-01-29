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    В Израиле

    Правительство решило: опечатать дом 13-летнего террориста, ранившего двух человек в Иерусалиме

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    Правительство решило: опечатать дом 13-летнего террориста, ранившего двух человек в Иерусалиме
    Jamal Awad/Flash90

    На заседании правительства было принято решение опечать дом 13-летнего жителя Силуана Мухаммада Алиуата, осуществившего в субботу теракт на улице Маалот Ир Давид в Иерусалиме.

    Таким образом впервые будет опечатан перед сносом дом террориста, в результате действий которого никто не погиб.

    В результате этого теракта огнестрельные ранения получили два человека (отец и сын). Состояние раненых все еще остается тяжелым.

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    В ночь на воскресенье, 29 января, в Ат-Туре был "опечатан" дом семьи Алкам – ближайших родственников террориста Хайри Алкама, убившего 27 января семь человек около синагоги в Иерусалиме.

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