Убийца Ори Ансбахер приговорен к пожизненному заключению и еще 20 годам тюрьмы: "Зло, которому нет места в нашем мире"
Окружной суд в Иерусалиме приговорил Арафата Арафийю, в декабре минувшего года признанного виновным в изнасиловании и убийстве 19-летней Ори Ансбахер, жительницы поселка Ткоа, к пожизненному заключению и еще 20 годам тюрьмы.
В своем вердикте судья назвал преступление Арафийи "злом, которому нет места в нашем мире".
В декабре суд отклонил доводы защиты, утверждавшей, что Арафийя является невменяемым и не может нести ответственность за свои действия.
7 февраля 2019 года около 11:00 жители поселка Ткоа, родители Ори Ансбахер, сообщили в полицию о ее пропаже. Девушка была добровольцем альтернативной службы в ЦАХАЛе. Сразу после обращения родителей была начата поисковая операция. Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран. На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки. Была установлена личность погибшей. 8 февраля 2019 года Ори Ансбахер была похоронена на кладбище в Ткоа.
Вечером 8 февраля 2019 года в ходе совместной операции общей службы безопасности (ШАБАК), военных и спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) Арафат Арафайя был задержан в районе Эль-Биры (на северо-восточной окраине Рамаллы), он скрывался в мечети. Следствием было однозначно установлена его причастность к убийству Ори Ансбахер.
10 февраля 2019 года ШАБАК сообщил, что убийство Ори Ансбахер является терактом (нападением, совершенным на почве национальной ненависти).
Известно, что семья Арафийи связана с террористической организацией ХАМАС. Сам Арафат ранее отбывал наказание в израильской тюрьме за террористическую деятельность. За два года до теракта он был задержан около входа на Храмовую гору, при обыске у него нашли большой кухонный нож. На допросах тогда Арафайя заявлял, что является сторонником ХАМАСа, он также сообщил, что стремился попасть в тюрьму, "чтобы стать шахидом".
В ходе следствия Арафийя дважды направлялся на психиатрическое освидетельствование и оба раза был признан вменяемым.
Араб, убивший Ори Ансбахер, признан виновным в совершении теракта
Арафат Арафийя, задержанный за убийство Ори Ансбахер, признал себя виновным