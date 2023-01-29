Убийца Ори Ансбахер приговорен к пожизненному заключению и еще 20 годам тюрьмы: "Зло, которому нет места в нашем мире"

Окружной суд в Иерусалиме приговорил Арафата Арафийю, в декабре минувшего года признанного виновным в изнасиловании и убийстве 19-летней Ори Ансбахер, жительницы поселка Ткоа, к пожизненному заключению и еще 20 годам тюрьмы.

В своем вердикте судья назвал преступление Арафийи "злом, которому нет места в нашем мире".

В декабре суд отклонил доводы защиты, утверждавшей, что Арафийя является невменяемым и не может нести ответственность за свои действия.

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7 февраля 2019 года около 11:00 жители поселка Ткоа, родители Ори Ансбахер, сообщили в полицию о ее пропаже. Девушка была добровольцем альтернативной службы в ЦАХАЛе. Сразу после обращения родителей была начата поисковая операция. Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран. На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки. Была установлена личность погибшей. 8 февраля 2019 года Ори Ансбахер была похоронена на кладбище в Ткоа.

Вечером 8 февраля 2019 года в ходе совместной операции общей службы безопасности (ШАБАК), военных и спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) Арафат Арафайя был задержан в районе Эль-Биры (на северо-восточной окраине Рамаллы), он скрывался в мечети. Следствием было однозначно установлена его причастность к убийству Ори Ансбахер.

10 февраля 2019 года ШАБАК сообщил, что убийство Ори Ансбахер является терактом (нападением, совершенным на почве национальной ненависти).

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Известно, что семья Арафийи связана с террористической организацией ХАМАС. Сам Арафат ранее отбывал наказание в израильской тюрьме за террористическую деятельность. За два года до теракта он был задержан около входа на Храмовую гору, при обыске у него нашли большой кухонный нож. На допросах тогда Арафайя заявлял, что является сторонником ХАМАСа, он также сообщил, что стремился попасть в тюрьму, "чтобы стать шахидом".

В ходе следствия Арафийя дважды направлялся на психиатрическое освидетельствование и оба раза был признан вменяемым.