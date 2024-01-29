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    В Израиле

    CNN: Израиль предоставил США данные о сотрудниках UNRWA, связанных с террористами

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    CNN: Израиль предоставил США данные о сотрудниках UNRWA, связанных с террористами
    Nasser Ishtayeh/Flash90

    Израиль поделился с США разведданными о сотрудниках Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA), связанных с террористическими организациями в Газе, передает CNN со ссылкой на израильских чиновников.

    "Мы дали им конкретные имена и указали, с какими организациями они связаны.. и что именно они делали 7 октября. Мы показали им, что у нас есть надежные разведданные из разных источников", – приводит телеканал слова чиновника.

    По словам источника CNN, эта информация была получена из компьютеров и документов ХАМАСа, конфискованных в ходе операций в секторе Газы, а также во время допросов задержанных Израилем боевиков ХАМАСа и других террористических группировок.

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    После получения этой информации США приостановили финансирование UNRWA на неопределенный срок – по крайней мере, до завершения расследования подозрений в причастности некоторых сотрудников агентства к резне 7 октября. По состоянию на 29 января, эту организацию также прекратили финансировать Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Швейцария, Нидерланды, Австралия, Финляндия, Эстония, Япония. Таким образом, агентство UNRWA уже лишилось практически всех основных спонсоров. И список стран, которые прекращают поддержку UNRWA, по всей видимости, будет расти.

    Руководство UNRWA заявляет, что имеющихся финансовых средств агентству для продолжения деятельности хватит лишь до конца февраля 2024 года.

    Доказательства, представленные Израилем, были настолько убедительными, что даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был вынужден признать факт участия "отдельных сотрудников" UNRWA в нападении ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

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    Помимо прочего, несколько недель назад правозащитная организация UNWATCH опубликовала данные собственного расследования, согласно которому во время резни 7 октября преподаватели UNRWA в секторе Газы одобряли происходящее в своих чатах, называли террористов "героями" и делились фотографиями убитых и похищенных израильтян.

    Кроме того, согласно исследованию, проведенному международным научно-исследовательским институтом IMPACT-se, занимающимся изучением уровня толерантности в школьном образовании, более 100 террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", совершавших теракты, являются выпускниками школ UNRWA.

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    Франция замораживает финансирование UNRWA
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