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Израиль

На 75-й трассе застрелен мужчина

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
Убийства
время публикации: 29 января 2025 г., 06:24 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 06:47
На 75-й трассе убит мужчина
Пресс-служба МАДА

Рано утром 29 января на 75-й трассе недалеко от перекрестка Кфар а-Хореш в результате вооруженного нападения был убит мужчина.

Служба "Маген Давид Адом" констатировала смерть этого человека.

Полиция передает, что был застрелен 38-летний житель Нацерета.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что на 70-й трассе недалеко от перекрестка Кафр-Ясиф, в Галилее, взорвался автомобиль. Ранены два человека. По данным службы скорой помощи, один из пострадавших в состоянии от средней тяжести до тяжелого, другой получил легкие ранения.

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