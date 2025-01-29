На 75-й трассе застрелен мужчина

Рано утром 29 января на 75-й трассе недалеко от перекрестка Кфар а-Хореш в результате вооруженного нападения был убит мужчина.

Служба "Маген Давид Адом" констатировала смерть этого человека.

Полиция передает, что был застрелен 38-летний житель Нацерета.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что на 70-й трассе недалеко от перекрестка Кафр-Ясиф, в Галилее, взорвался автомобиль. Ранены два человека. По данным службы скорой помощи, один из пострадавших в состоянии от средней тяжести до тяжелого, другой получил легкие ранения.