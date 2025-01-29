Предотвращена "вендетта" в Кафр-Кане, задержаны 15 подозреваемых

Полиция провела операцию в Кафр-Кане, в Галилее, с целью предотвращения масштабной акции мести со стороны одного из враждующих кланов. Задержаны 15 подозреваемых, изъято оружие (в том числе автоматическая винтовка M-16 и пистолет) и готовые к применению бутылки с зажигательной смесью.

Оружие было найдено на семейном предприятии в Кафр-Кане. Вынесено судебное постановление о его закрытии на 30 суток.

Полиция отмечает, что один из подозреваемых при задержании был вооружен и пытался скрыться.

27 января в Кафр-Кане было совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате которого один человек был убит, еще один тяжело ранен. По всей видимости, пострадавший клан готовился к масштабной "вендетте".