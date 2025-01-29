Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 29 января, температура повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Сильный восточный ветер в горных районах.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 12-23, в Хайфе – 13-20, в Эйлате – 16-24, в Беэр-Шеве – 13-21, в Мицпе-Рамоне – 11-19, на побережье Мертвого моря – 16-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-21, в Ариэле – 10-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-21, на Голанских высотах – 11-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В четверг – солнечно, тепло. В пятницу температура понизится, переменная облачность, временами дожди. В субботу будет солнечно, температура немного повысится.