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NEWSru.co.il :: В Израиле29 июля 2021 г., 06:45

Против модельного агента Шая Авиталя подано восемь жалоб на сексуальные домогательства

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Вечером 28 июля стало известно, что подано еще шесть жалоб на сексуальные домогательства со стороны известного модельного агента Шая Авиталя. Таким образом, в общей сложности против него подано уже восемь жалоб.

Расследование в отношении Шая Авиталя было начато вскоре после того, как на 12-м телеканале в программе "Хасифа" ("Разоблачение") были приведены свидетельства девушек, работавших с ним и подвергшихся сексуальным домогательствам.

Шай Авиталь 25 июля покинул Израиль. Перед тем, как уехать, он написал коллегам, что стал жертвой завистников, и выразил уверенность в том, что со временем все станет на свои места. В настоящее время, как передает радиостанция "Кан Бет", Авиталь находится в Турции.

Известная израильская модель Нета Алхимистер, работавшая с агентством Авиталя, после выхода программы "Хасифа" объявила о прекращении работы с ним.

Полиция проводит расследование и заявляет, что в деле есть доказательства вины Авиталя.

По словам очевидцев, свидетельства которых прозвучали в репортаже "Кан", Шай Авиталь, который примерно вдвое старше девушек, с которыми он работает, "терроризировал" их, кричал, прикасался к ним. Некоторые потерпевшие утверждают, что он насильно целовал их.

Особое внимание СМИ уделяется публикации модели Галь Гварам, которая 27 июля на своей странице в Instagram рассказала, как пришла в полицейский участок, чтобы подать жалобу на Шая Авиталя за сексуальные домогательства, но столкнулась с безразличием со стороны дежурного сотрудника полиции, спросившего, почему она пришла только сейчас, если говорит о событиях двухлетней давности.


Генеральный инспектор полиции генерал-лейтенант Яаков Шабтай и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев заявили о недопустимости такого отношения полицейских к людям, подающим подобные жалобы. Они пообещали расследовать не только действия Шая Авиталя, но и работу сотрудников полиции, не уделяющих должного внимания этому расследованию.

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