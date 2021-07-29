Против модельного агента Шая Авиталя подано восемь жалоб на сексуальные домогательства

Вечером 28 июля стало известно, что подано еще шесть жалоб на сексуальные домогательства со стороны известного модельного агента Шая Авиталя. Таким образом, в общей сложности против него подано уже восемь жалоб.

Расследование в отношении Шая Авиталя было начато вскоре после того, как на 12-м телеканале в программе "Хасифа" ("Разоблачение") были приведены свидетельства девушек, работавших с ним и подвергшихся сексуальным домогательствам.

Шай Авиталь 25 июля покинул Израиль. Перед тем, как уехать, он написал коллегам, что стал жертвой завистников, и выразил уверенность в том, что со временем все станет на свои места. В настоящее время, как передает радиостанция "Кан Бет", Авиталь находится в Турции.

Известная израильская модель Нета Алхимистер, работавшая с агентством Авиталя, после выхода программы "Хасифа" объявила о прекращении работы с ним.

Полиция проводит расследование и заявляет, что в деле есть доказательства вины Авиталя.

По словам очевидцев, свидетельства которых прозвучали в репортаже "Кан", Шай Авиталь, который примерно вдвое старше девушек, с которыми он работает, "терроризировал" их, кричал, прикасался к ним. Некоторые потерпевшие утверждают, что он насильно целовал их.

Особое внимание СМИ уделяется публикации модели Галь Гварам, которая 27 июля на своей странице в Instagram рассказала, как пришла в полицейский участок, чтобы подать жалобу на Шая Авиталя за сексуальные домогательства, но столкнулась с безразличием со стороны дежурного сотрудника полиции, спросившего, почему она пришла только сейчас, если говорит о событиях двухлетней давности.

Генеральный инспектор полиции генерал-лейтенант Яаков Шабтай и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев заявили о недопустимости такого отношения полицейских к людям, подающим подобные жалобы. Они пообещали расследовать не только действия Шая Авиталя, но и работу сотрудников полиции, не уделяющих должного внимания этому расследованию.