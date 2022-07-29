БАГАЦ отложил реформу "кошерных" мобильных телефонов до "после выборов"

Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал временный указ, откладывающий вступление в силу реформы "кошерных" мобильных телефонов, которая должна была вступить в силу 1 августа, на начало января 2023 года.

Иск в БАГАЦ против министерства связи был подан Комиссией раввинов по вопросам связи, организацией ультраортодоксальной молодежи и рядом других ультраортодоксальных организаций.

На текущий момент каждая израильская сотовая компания держит пакет номеров для так называемых "кошерных" линий, на которых нет доступа к интернету и заблокирован доступ к определенным номерам (за это отвечает Комиссия раввинов). Кроме того, обладатель такого номера не может перейти с ним в другую сотовую компанию или отказаться от "кошерности".

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Реформа, продвигавшаяся министром связи Йоазом Хенделем, открывала для обладателей "кошерных" номеров возможность сменить компанию или отказаться от "кошерности" с сохранением номера сотового телефона. Фактически это лишало систему "кошерных" номеров смысла, поскольку исчезала возможность внешнего общинного контроля за потребляемым контентом.

Решение БАГАЦа в существующих условиях с большой долей вероятности хоронит реформу Хенделя, поскольку откладывает реформу на "после выборов", а любая коалиция, которая будет сформирована с участием "харедим", первым делом добьется отмены реформы до ее вступления в силу.