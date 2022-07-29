Давид Ашкенази, задержанный в Греции, возвращается в Израиль

В пятницу, 29 июля, было объявлено, что 52-летний израильтянин Давид Ашкенази, задержанный в Греции более месяца назад и несколько недель назад освобожденный из-под стражи под домашний арест, возвращается в Израиль.

О разрешении Давиду Ашкенази вылететь в Израиль министр юстиции Греции Константинос Циарас сообщил министру юстиции Израиля Гидеону Саару.

Судебное решение об освобождении Ашкенази из-под стражи было принято судом на острове Родос еще три недели назад. Но ему было запрещено покидать остров до окончания рассмотрения дела. Требовались документы, доказывающие, что Давид – не тот человек, задержания которого требует Перу.

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Как сообщалось ранее, Давид Ашкенази, приехавший на греческий остров Родос в отпуск вместе с женой, был арестован сразу после приземления самолета.

Власти Перу, объявившие Давида Ашкенази в международный розыск, утверждают, что мужчина, имеющий двойное гражданство Израиля и Азербайджана, является членом международной преступной группировки, специализирующейся на контрабанде наркотиков из Перу в Россию. Розыск подозреваемого ведется с 2007 года. По словам жены Давида, 15 лет назад он был в Перу как турист, и никакой незаконной деятельностью не занимался.

Давид Ашкенази, проживающий в Эмек-Хефер, в настоящий момент занимается оценкой подержанных автомобилей. В период, когда он якобы занимался контрабандой наркотиков из Перу, он работал водителем в автобусном кооперативе "Дан". На фотографии ордера Интерпола изображен совсем другой человек, настаивают адвокаты израильтянина. Давид Ашкенази также заявляет, что никогда в жизни не был в Азербайджане. Он говорит, что "его личность была украдена".

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