30-я суббота протестов. Десятки манифестаций по всему Израилю
Суббота, 29 июля, стала 30-й субботой протеста против правительства Нетаниягу и юридической реформы.
Наиболее массовая акция протеста проходит в Тель-Авиве, в районе перекрестка Каплан. Здесь к 20:00 собрались десятки тысяч манифестантов. Полиция сообщает о ряде нарушений, в частности о запуске петард, и предупреждает, что нарушителей будут задерживать.
Около 18:00 началась манифестация в Реховоте, где собрались более 2000 человек.
На перекрестке Каркур, где также собрались тысячи протестующих, полиция установила водомет, предупредив участников демонстрации о необходимости соблюдать общественный порядок и не мешать движению транспорта.
В Хайфе протестующие прошли маршем от Кармеля до перекрестка Хорев, полиция перекрыла все дороги, ведущие к перекрестку, где пройдет основной митинг.
Как и в прошлые субботы, акции протеста проходят примерно в 150 населенных пунктах по всей стране, самой многочисленной из них всегда оказывается демонстрация в Тель-Авиве.
Отметим, что акции протеста против юридической реформы проходят не только по субботам: в минувший четверг несколько тысяч человек прошли маршем по бульвару Ротшильда и собрались на демонстрацию на улице Каплан в Тель-Авиве.
Акции протеста проходили 27 июля и в других городах страны. В частности, демонстрации прошли у дома владельца 14-го канала ИТВ Ицхака Мирилашвили в Герцлии, на перекрестке Раананы, на перекрестке Кирьят-Экрона, у торгового центра в Реховоте, на улице Стелла Марис в Хайфе.