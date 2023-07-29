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    В Израиле

    30-я суббота протестов. Десятки манифестаций по всему Израилю

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    30-я суббота протестов. Десятки манифестаций по всему Израилю
    AP Photo/Ariel Schalit

    Суббота, 29 июля, стала 30-й субботой протеста против правительства Нетаниягу и юридической реформы.

    Наиболее массовая акция протеста проходит в Тель-Авиве, в районе перекрестка Каплан. Здесь к 20:00 собрались десятки тысяч манифестантов. Полиция сообщает о ряде нарушений, в частности о запуске петард, и предупреждает, что нарушителей будут задерживать.

    Около 18:00 началась манифестация в Реховоте, где собрались более 2000 человек.

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    На перекрестке Каркур, где также собрались тысячи протестующих, полиция установила водомет, предупредив участников демонстрации о необходимости соблюдать общественный порядок и не мешать движению транспорта.

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    В Хайфе протестующие прошли маршем от Кармеля до перекрестка Хорев, полиция перекрыла все дороги, ведущие к перекрестку, где пройдет основной митинг.

    Как и в прошлые субботы, акции протеста проходят примерно в 150 населенных пунктах по всей стране, самой многочисленной из них всегда оказывается демонстрация в Тель-Авиве.

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    Отметим, что акции протеста против юридической реформы проходят не только по субботам: в минувший четверг несколько тысяч человек прошли маршем по бульвару Ротшильда и собрались на демонстрацию на улице Каплан в Тель-Авиве.

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    Акции протеста проходили 27 июля и в других городах страны. В частности, демонстрации прошли у дома владельца 14-го канала ИТВ Ицхака Мирилашвили в Герцлии, на перекрестке Раананы, на перекрестке Кирьят-Экрона, у торгового центра в Реховоте, на улице Стелла Марис в Хайфе.

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