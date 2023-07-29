ЦАХАЛ забетонировал незаконные водные скважины около Хеврона. Скандал в соцсетях и разъяснение происшедшего

Телеканал "Аль-Кудс" 26 июля опубликовал репортаж о том, как "израильские оккупанты заливают цементом источники воды в районе Аль-Хиджра, к югу от Хеврона, чтобы заблокировать их и не дать палестинцам использовать их в сельском хозяйстве".

27 июля этот сюжет был показан катарским телеканалом "Аль-Джазира", в том числе его англоязычной редакцией.

Эти публикации спровоцировали широкое обсуждение в социальных сетях (Twitter, Threads, Facebook и др.), в рамках которого многие комментаторы обвиняли власти Израиля и командование ЦАХАЛа в совершении военного преступления, преступления против человечности и т.п.

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28 июля в твиттере Йосефа Хадада, генерального директора израильской общественной организации "ביחד ערבים זה לזה", было опубликовано следующее разъяснение тому, что показано в сюжете "Аль-Кудса" и "Аль-Джазиры": "Палестинцы пробурили водопровод, чтобы украсть воду и отвести поток, что наносит ущерб другим палестинцам. Бетоном было блокировано незаконное бурение в районе Хеврона. Были опечатаны четыре незаконные водяные скважины".

Это разъяснение послужило поводом для новой волны обсуждения происходившего несколько дней назад в районе Аль-Хиджра. Мнения комментаторов разделились. Одни благодарили Хадада за предоставленную информацию, другие обвиняли его во лжи и стремлении "скрыть преступления сионистов". Неоднократно звучал и такой тезис: "Палестинцы не могут ничего украсть на своей земле, украденной у них сионистами".

Пресс-служба ЦАХАЛа, включая пресс-секретаря на арабском языке подполковника Авихая Эдраи, не комментировала этот инцидент. Очевидно, речь идет о пресечении незаконного использования водных ресурсов около Хеврона – военные действовали на основании приказа, полученного после того, как было обнаружено нарушение.

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Следует отметить, что в Израиле и на территории Палестинской автономии установлен строгий контроль за распределением водных ресурсов. В условиях дефицита воды и засушливого климата зачастую возникают конфликты вокруг попыток незаконного использования этих ресурсов (как на территории Израиля, так и в ПА). Для решения этих конфликтов власти вынуждены привлекать полицию и армию.

Правительство Израиля продвигает проекты по обеспечению южных районов, страдающих от засухи, водой с севера страны, применяются современные технологии для очистки сточных вод и опреснения морской воды. В то же время власти Палестинской автономии и ряд международных организаций, в частности Amnesty International, указывают на дискриминационный характер распределения водных ресурсов, утверждая, что израильские власти заботятся прежде всего о снабжении водой израильских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. В этом контексте зачастую упоминается военный приказ №158 от ноября 1967 года, в котором говорилось, что палестинские арабы не могут строить какие-либо новые водопроводные сооружения без предварительного получения разрешения от израильской армии. "С тех пор для извлечения воды из любого нового источника или развития любой новой водной инфраструктуры требуются разрешения властей Израиля, получить которые практически невозможно. Палестинцы... не могут бурить новые колодцы, устанавливать насосы или углублять существующие колодцы, также им отказано в доступе к реке Иордан и источникам пресной воды. Израиль даже контролирует сбор дождевой воды на большей части Западного берега, а цистерны для сбора дождевой воды, принадлежащие палестинским общинам, часто уничтожаются израильской армией", – заявляет AI.

Вопрос о "водных конфликтах" на территории ПА неоднократно поднимался в ООН. Такие конфликты зачастую становились поводом для резонансных сюжетов в СМИ.

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Общественная организация "ביחד ערבים זה לזה", объединяющая множество активистов – евреев и арабов – начала свою деятельность как группа в WhatsApp. Участники этой группы мониторят публикации в социальных сетях и стараются отстаивать позицию Израиля. Иногда они добиваются удаления из соцсетей антиизраильских публикаций, содержащих заведомую ложь или призывы к насилию.