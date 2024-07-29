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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 29 июля: интенсивные удары по целям в секторе

время публикации: 29 июля 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 06:25
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 29 июля: интенсивные удары по целям в секторе
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 29 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Далуль в районе Зайтун, в южной части города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в южной части района Ас-Сабра в городе Газа; ВМС ЦАХАЛа обстреляли цели на западе города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили интенсивные удары по целям в Нусейрате; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в лагере Аль-Бурейдж.

На юге сектора: с беспилотников ЦАХАЛа были обстреляны цели в нескольких районах Хан-Юниса; с вертолетов ЦАХАЛа были обстреляны цели в районе Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в восточной части Хан-Юниса; квадрокоптер ЦАХАЛа атаковал цель между Бани Сухайла и Аль-Джадидой, в восточной части Хан-Юниса; танки ЦАХАЛа обстреливали цели в районе Шейх Насер в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 29 июля.

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