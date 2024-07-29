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Израиль

"Хизбалла" предприняла попытку нанесения удара по израильской газовой платформе "Левиафан"

время публикации: 29 июля 2024 г., 19:33 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 19:39
"Хизбалла" предприняла попытку нанесения удара по израильской газовой платформе "Левиафан"
Flash90
Перехват беспилотника "Хизбаллы" возле газовой платформы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Второй раз за последние сутки "Хизбалла" предприняла попытку нанесения удара с помощью беспилотника по израильской газовой платформе "Левиафан" в Средиземном море.

"Ракетный корвет "Саар-6" 3-й флотилии ракетных кораблей ВМФ ЦАХАЛа при поддержке сил ПВО успешно перехватил беспилотный аппарат, запущенный с территории Ливана", – сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Перехват был осуществлен в исключительной экономической зоне Израиля в Средиземном море.

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