"Хизбалла" предприняла попытку нанесения удара по израильской газовой платформе "Левиафан"

Второй раз за последние сутки "Хизбалла" предприняла попытку нанесения удара с помощью беспилотника по израильской газовой платформе "Левиафан" в Средиземном море.

"Ракетный корвет "Саар-6" 3-й флотилии ракетных кораблей ВМФ ЦАХАЛа при поддержке сил ПВО успешно перехватил беспилотный аппарат, запущенный с территории Ливана", – сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Перехват был осуществлен в исключительной экономической зоне Израиля в Средиземном море.