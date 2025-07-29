x
29 июля 2025
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 июля 2025
|
29 июля 2025
|
последняя новость: 12:01
29 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе израильскими ВВС были атакованы десятки целей. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 июля 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 11:30
ЦАХАЛ: за сутки в Газе израильскими ВВС были атакованы десятки целей
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали в секторе Газы десятки целей – боевиков, здания военного назначения, стартовые позиции, туннели, склады оружия и другие объекты террористической инфраструктуры.

Силы 98-й дивизии расширяют свои операции в районах Шуджаийя и Зайтун, на востоке города Газа, уничтожая огневые позиции и пусковые установки противника.

Силы 162-й и 99-й дивизий уничтожают наземную и подземную инфраструктуру террористов в других районах на севере сектора. Ими было ликвидировано несколько боевиков.

В районе Хан-Юниса силы 36-й дивизии за последние 24 часа уничтожили нескольких боевиков и нанесли авиаудары по объектам террористов. В ходе одной из атак был уничтожен склад оружия, были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие большого количества боеприпасов в атакованном здании.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025

662-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии