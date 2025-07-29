ЦАХАЛ: за сутки в Газе израильскими ВВС были атакованы десятки целей. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали в секторе Газы десятки целей – боевиков, здания военного назначения, стартовые позиции, туннели, склады оружия и другие объекты террористической инфраструктуры.

Силы 98-й дивизии расширяют свои операции в районах Шуджаийя и Зайтун, на востоке города Газа, уничтожая огневые позиции и пусковые установки противника.

Силы 162-й и 99-й дивизий уничтожают наземную и подземную инфраструктуру террористов в других районах на севере сектора. Ими было ликвидировано несколько боевиков.

В районе Хан-Юниса силы 36-й дивизии за последние 24 часа уничтожили нескольких боевиков и нанесли авиаудары по объектам террористов. В ходе одной из атак был уничтожен склад оружия, были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие большого количества боеприпасов в атакованном здании.