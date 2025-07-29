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Израиль

У развилки "Шаар Шомрон" змея укусила мужчину, его состояние тяжелое

время публикации: 29 июля 2025 г., 21:13 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 21:15
У развилки "Шаар Шомрон" змея укусила мужчину, его состояние тяжелое
Flash90. Фото: Я.Науми

Как сообщает пресс-служба "Маген Давид Адом", в 20:15 в диспетчерскую МАДА поступило сообщение о мужчине, укушенном змеей на проселочной дороге в районе развилки "Шаар Шомрон".

На месте был обнаружен юноша в возрасте 22 лет в состоянии анафилактического шока. Пострадавший, погруженный в состояние искусственной комы, доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

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