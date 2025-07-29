У развилки "Шаар Шомрон" змея укусила мужчину, его состояние тяжелое

Как сообщает пресс-служба "Маген Давид Адом", в 20:15 в диспетчерскую МАДА поступило сообщение о мужчине, укушенном змеей на проселочной дороге в районе развилки "Шаар Шомрон".

На месте был обнаружен юноша в возрасте 22 лет в состоянии анафилактического шока. Пострадавший, погруженный в состояние искусственной комы, доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.