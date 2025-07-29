Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 29 июля, температура понизится, но будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 31-42, в Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 23-34, на побережье Мертвого моря – 28-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-31, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-35, на Голанских высотах – 23-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 60-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В среду-пятницу постепенное понижение температуры.