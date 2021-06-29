Пожилым жильцам "Дипломата" не разрешают брать в новые квартиры домашних животных

В конце августа жильцы комплекса социального жилья "Дипломат" в Иерусалиме должны выехать из своих квартир и переехать в гостиницу "Верт" (бывшую гостиницу Crowne Plaza).

Однако пожилые люди, которые уже шесть лет живут на чемоданах, были поставлены в известность о том, что владелец гостиницы "Верт" запретил им брать с собой домашних животных.

Всего у семей "Дипломата" три собаки (небольшого размера) и около 20 кошек, хозяева которых, в основном одинокие пожилые люди, не готовы выбросить своих питомцев на улицу или передать в приют.

В ответ на запрос редакции NEWSru.co.il министерство алии и интеграции заявило, что тема домашних питомцев проверяется, и ответ по этому поводу будет дан владельцам животных ближе к переезду. При этом переезд должен состояться до 20 августа.

Жильцы "Дипломата" написали открытое письмо депутатам Кнессета, а также мэру Иерусалима Моше Леону, министру строительства Зеэву Элькину и министру алии и интеграции Пнине Тамано-Шата. В письме, помимо прочего, отмечается, что комнаты в новой гостинице покрыты ковролином, тогда как среди жильцов есть люди, страдающие астмой, и люди с аллергией на пыль.

К сожалению, пока никаких ответов жильцами комплекса дано не было.

Напомним, комплекс социального жилья был открыт в гостинице "Дипломат" еще в 90-е годы для новых репатриантов из стран бывшего СССР. В 2014 году здание гостиницы, расположенное рядом с американским консульством в Иерусалиме, было приобретено властями США. После этого стало известно, что жильцов "Дипломата" должны переселить в новое здание. Договор истекал в 2016 году, но никакого решения найдено не было, и договор продлили еще на год - до июня 2020 года.

Интересно, что за эти годы часть жильцов расселили – кого-то в другие комплексы соцжилья, кого-то в дома престарелых. Но при этом, несмотря на постоянную угрозу выселения и попытки расселить существующих жильцов, министерство продолжало заселять в гостиницу новых людей.

В конце июня 2020 года истек срок последнего договора между министерством алии и владельцем "Дипломата". Пнина Тамано-Шата рассказала в эфире радиостанции "Кан Рэка" Яне Брискман, ведущей программы "Особый случай", что с тех пор министерство по решению суда платит ежемесячный штраф в размере 125 тысяч долларов.

Жильцам "Дипломата" было обещано, что их не выселят, пока не будет построен новый комплекс в Писгат-Зеэве. Однако в конце апреля этого года всех жильцов комплекса уведомили о том, что через три месяца они будут вынуждены покинуть свои квартиры – не сообщив, куда именно они переезжают.

Только в начале июня стало известно, что речь идет о переезде в бывшее здание Crowne Plaza.

Яна Брискман, которая много лет следит за судьбой жильцов комплекса "Дипломат", объяснила нашей редакции, что договор с "Вертом" заключен на три года с "опцией" продления еще на четыре, поскольку неизвестно, сколько времени займет строительство в Писгат-Зеэве, которое до сих пор не началось.

В настоящий момент переезда ждут 240 жильцов "Дипломата". По словам журналистки, помимо упомянутых в письме депутатам и министрам проблем с домашними животными и ковровыми покрытиями, жильцам сказали, что в новых квартирах им ничего нельзя будет прибивать к стенам.