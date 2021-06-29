Израильтяне, вылетевшие в Россию до вступления в силу положения об уголовной ответственности, не будут оштрафованы
Министерство здравоохранения сообщило в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il, что израильтяне, выехавшие вопреки запрету властей в одну из стран с максимальной угрозой заражения до полуночи понедельника, 28 июня, не будут наказываться штрафом в размере пяти тысяч шекелей.
Минздрав напоминает, что все те, кто прилетели из шести "черных" стран, обязаны по прилету помещать себя в карантин, в том числе привитые и переболевшие коронавирусом.
В списке стран с максимальной угрозой заражения входят Россия, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия и Мексика. Положение о запрете посещения этих стран действует до 11 июля. Выехать в одну из этих стран можно только с разрешения специальной комиссии. Ссылка для отправки запроса на исключительный выезд в указанные выше страны.
Напомним, в ночь на 28 июля вступило в силу распоряжение о том, что выезд в страну, запрещенную для поездок (в одну из шести "черных" стран), будет считаться правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.
Начиная с 29 июня каждый гражданин/резидент Израиля в возрасте старше 16 лет должен заполнить форму выезжающего из страны в течение 24 часов до вылета из Израиля. Форма содержит графу личных данных и заявление о том, что вы не посещаете страны с максимальным уровнем риска. Ссылка для заполнения формы декларации пассажира, покидающего Израиль.
По требованию министра транспорта Мерав Михаэли, рейсы, прилетающие из Аргентины, Бразилии, ЮАР, Индии, Мексики и России, будут переведены в 1-й терминал международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Прибывшие в 1-й терминал пассажиры не смогут воспользоваться общественным транспортом для того, чтобы добраться до дома, поскольку после приземления в Израиле они должны соблюдать режим самоизоляции.
Ранее во вторник, 29 июня, с двух рейсов, вылетавших из аэропорта Бен-Гурион в Россию, были сняты 32 пассажира, не получивших разрешения на вылет от специальной комиссии по исключениям. Пассажиры были сняты с рейса сотрудниками пограничной службы.
Пассажирам не будет выписан штраф в размере 5 тысяч шекелей за вылет в государство, находящееся в "черном" списке, поскольку они не успели покинуть пределы Израиля.
27 июня министерство здравоохранения сообщило о включении Беларуси и Киргизии в список стран с высоким уровнем заболеваемости, поездки в которые не рекомендуются. В этот список минздравом уже включены Уганда, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Эфиопия, Боливия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Тунис. При этом в минздраве отмечают: если в ближайшее время обстановка в этих странах не улучшится, они будут внесены в "список стран максимального риска".
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