Ривлин озвучил в Белом доме позицию Израиля по Ирану, Газе и вооружениям

В понедельник, 28 июня, в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Джо Байденом и завершающим свою каденцию президентом Израиля Реувеном Ривлином.

В ходе встречи Ривлин озвучил американскому лидеру позицию израильского правительства и силовых структур относительно иранской проблемы, отношений с арабскими странами и с Палестинской автономией.

В частности, Ривлин в очередной раз подчеркнул, что ядерная сделка с Ираном в ее прошлом формате была угрозой для Израиля, и снова поднял вопрос об иранской политике оснащения террористических организаций точными ракетными вооружениями.

В ходе беседы была также озвучена новая позиция израильского правительства, увязывающая разрешение гуманитарного кризиса в секторе Газы с освобождением удерживаемых ХАМАСом израильских граждан и тел погибших военнослужащих. Кроме того, Ривлин подчеркнул, что вмешательство ООН и Международного уголовного суда в Гааге не пойдет на пользу палестино-израильским отношениям.

Еще одной темой, поднятой Ривлиным, стали израильские опасения по поводу сближения умеренных арабских режимов с Ираном на фоне сокращения американского присутствия на Ближнем Востоке. В частности, экс-президент представил данные о переговорах, которые начали с Ираном страны Аравийского полуострова.

Также в ходе встречи были переданы просьбы командования Армии обороны Израиля о получении помощи в пополнении запасов боеприпасов после операции "Страж стен" в секторе Газы, и о поставке высокоточных боеприпасов, позволяющих ликвидировать позиции террористов, расположенные в жилых зданиях и школах.

Еще до встречи президент США Джо Байден заявил, что "пока он на посту, у Ирана не будет ядерного оружия". Также он сказал, что он будет рад принять в самом скором времени нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.