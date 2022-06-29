Нафтали Беннет объявил о решении покинуть политику

Премьер-министр Нафтали Беннет объявил, что не намерен баллотироваться в Кнессет 25-го созыва. При этом он останется в должности сменного премьер-министра.



- Беннет: "Айелет Шакед возглавит партию. Самое главное – единство"

После решения о роспуске Кнессета 24-го созыва Нафтали Беннет совещался со своими приближенными и советниками. На Беннета оказывала давление и семья, убеждая покинуть политику. Но еще 27 июня на встрече с активистами партии "Ямина" Беннет говорил, что окончательное решение он пока не принял.

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Вечером 29 июня Беннет сделал официальное заявление для СМИ, в котором объявил о тайм-ауте в политической жизни и о передаче поста лидера партии Айелет Шакед.

Замминистра Матан Каана говорил, что не сможет оставаться в партии, если ее возглавит Шакед, так как она намерена вернуться в состав блока Биньямина Нетаниягу. Скорее всего, некоторые другие депутаты от "Ямины" также предпочтут не баллотироваться в списке во главе с Шакед.

Нафтали Беннет впервые баллотировался в Кнессет в 2013 году во главе партии "Байт Иегуди", которая под его руководством набрала 12 мандатов. В 2015 году партия набрала восемь мандатов. Перед выборами 2019 года Беннет и Шакед вышли из состава "Байт Иегуди" и создали партию "А-Ямин а-Хадаш", которая постепенно преобразовалась в блок "Ямина".

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После выборов 2021 года Беннет, вопреки своим предвыборным обещаниям, создал коалицию с левыми партиями, что привело к уходу из "Ямины" многих кандидатов и депутатов, таких как мэр Сдерота Алон Давиди, Амихай Шикли, Идит Сильман. По ходу каденции Беннета оставили многие советники, находившиеся рядом с ним на протяжении многих лет.